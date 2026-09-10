Ferry con 134 personas arde frente a Filipinas: 86 siguen desaparecidas

Una fotografía facilitada por la Guardia Costera de Filipinas muestra humo saliendo del transbordador de pasajeros incendiado M/V June Aster frente a las costas de Coron, en la provincia de Palawan (Filipinas), el 10 de septiembre de 2026. ( EFE )

El MV June Aster llevaba casi un día navegando desde Manila hacia el archipiélago turístico de Coron cuando, alrededor de las 6:45 de la tarde del miércoles, comenzó a arder en aguas de la provincia filipina de Palawan.

A bordo había 134 personas: 117 pasajeros y 17 integrantes de la tripulación. El balance más reciente disponible este jueves registra cinco muertos, 43 rescatados y 86 personas todavía sin localizar, mientras continúa una operación en la que participan la Guardia Costera filipina, militares, embarcaciones gubernamentales, voluntarios y pescadores.

Los primeros reportes oficiales habían dejado la cifra de desaparecidos en 87 porque hasta ese momento solo habían sido encontrados 42 sobrevivientes. La recuperación posterior de otra persona redujo el número a 86. Las autoridades han advertido que se trata de cifras provisionales que pueden seguir cambiando durante la búsqueda.

El ferry había partido de la zona de Baseco, en Manila. Los registros de seguimiento AIS consultados sitúan su salida alrededor de las 8:30 de la noche del martes 8 de septiembre, hora filipina. Eso significa que llevaba unas 22 horas y 15 minutos de navegación cuando fue reportado el incendio.

La emergencia se produjo ya cerca de Coron. La Guardia Costera indicó que el barco estaba a unas cuatro millas náuticas, equivalentes a 7.4 kilómetros, de la comunidad de Turda cuando emitió la señal de auxilio.

Las fuertes corrientes terminaron arrastrándolo hasta aproximadamente 7.68 millas náuticas, unos 14.2 kilómetros, de esa localidad. Otros reportes iniciales situaron el incendio a unos 2.2 kilómetros de la costa, tomando como referencia la comunidad de Marcilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/64639ed2aa7c106142bed7670e293c9e7f83f166w-336100a2.jpg Una fotografía facilitada por la Guardia Costera de Filipinas muestra a supervivientes siendo rescatados tras evacuar un transbordador en llamas frente a la costa de la provincia de Palawan, Filipinas, el 9 de septiembre de 2026 (difundida el 10 de septiembre de 2026). (EFE)

El mal tiempo, el oleaje y las corrientes complicaron el acercamiento al ferry, que permaneció a flote pero escorado incluso después de controlado el fuego. El jueves todavía salía humo de la estructura quemada, lo que dificultaba el ingreso de los equipos de rescate.

Evacuación en condiciones difíciles

Las imágenes difundidas por la Guardia Costera muestran una evacuación en condiciones difíciles. Los rescatistas lanzaron chalecos salvavidas hacia personas que permanecían cerca del barco mientras embarcaciones más pequeñas trasladaban sobrevivientes hasta aguas menos profundas.

La Guardia Costera también pidió por radio a otros barcos que buscaran posibles pasajeros a la deriva y coordinó con comunidades costeras ante la posibilidad de que algunos llegaran a tierra.

La naviera Atienza Interisland Ferries señala en sus normas de viaje que cada pasajero dispone de un chaleco salvavidas almacenado en el compartimiento correspondiente a su alojamiento y que sus barcos cuentan con equipos de salvamento.

Sin embargo, todavía no existe un informe oficial que determine cómo se desarrolló la evacuación, si todos los pasajeros tuvieron acceso a esos equipos o si fueron utilizados los botes o balsas salvavidas del June Aster.

Tampoco se sabe todavía qué inició el fuego.

Una de las líneas que investigan las autoridades parte del relato de al menos un sobreviviente, quien dijo haber escuchado una explosión y señaló que el incendio pudo comenzar en la bodega de carga. Esa versión no ha sido establecida como causa oficial.

La Guardia Costera trabaja con la empresa operadora y las autoridades marítimas para determinar el origen del siniestro.

Los registros oficiales de la Maritime Industry Authority de Filipinas identifican al June Aster como una embarcación de Atienza Interisland Ferries construida en 2002, con 490.49 toneladas de arqueo bruto y capacidad consignada para 277 pasajeros. El manifiesto del viaje accidentado, por tanto, no muestra por sí solo una situación de sobrecarga de pasajeros.

El barco tiene además antecedentes recientes de cancelaciones relacionadas con el clima. El 5 de septiembre, cuatro días antes del incendio, un viaje del June Aster desde Manila hacia Coron, El Nido y Liminangcong apareció entre los cancelados por las malas condiciones provocadas por el monzón del suroeste.

El 7 de septiembre, apenas un día antes de la salida de este viaje, volvió a figurar entre las travesías canceladas por el mismo fenómeno.

Esas cancelaciones no prueban ninguna relación con el incendio del miércoles. La causa del fuego permanece sin determinar y las autoridades no han atribuido el siniestro al estado del mar ni al temporal.

Por ahora, la prioridad continúa siendo la búsqueda. El ferry permanece a flote y decenas de personas que figuraban en su manifiesto siguen sin aparecer.

Con 43 sobrevivientes localizados, cinco muertos y 86 desaparecidos, el balance todavía puede cambiar a medida que avancen las operaciones de rescate.