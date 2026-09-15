Por primera vez hay más de 100,000 personas de más de 100 años en Japón

Pareja asiática mayor usando App de teléfonos inteligentes. ( SHUTTERSTOCK )

El número de personas de más de 100 años de edad en Japón superó por primera vez los 100,000, informó este martes el Ministerio de Salud.

Con una edad promedio de 49,9 años, Japón es el segundo país con la población más envejecida, después de Mónaco, según el Banco Mundial.

El último sondeo del gobierno reveló que al 1 de septiembre había 107,677 personas de 100 años o más.

Es la primera vez que el número de centenarios supera la marca de 100,000 desde que comenzaron los registros en 1963. Alrededor de 90 % son mujeres, según el ministerio.

La población de este grupo etario ha aumentado por 56 años consecutivos.

Crisis demográfica

Cifras de junio revelaron que la tasa de fertilidad de Japón cayó el año pasado a un mínimo histórico, una señal de la crisis demográfica que afecta a la cuarta mayor economía del mundo.

Tal situación ha provocado escasez laboral, crecientes costos de seguridad social y una base tributaria en declive.