Millones personas afectadas por las inundaciones en el este de India

Imagen de archivo que indicaba que el Ejército indio buscaba a desaparecidos tras mortales inundaciones en el Himalaya en agosto del 2025. ( AFP )

Las inundaciones en el estado oriental indio de Bihar afecta a casi cinco millones de personas, informaron funcionarios el martes, mientras se envía ayuda a las zonas más afectadas.

Bihar es uno de los estados de India más propensos a las inundaciones y los siete ríos principales de la región registran niveles por encima de su categoría "de peligro" tras las fuertes lluvias, según el Departamento Estatal de Recursos Hídricos.

"Se están proporcionando continuamente alimentos, agua potable limpia, medicamentos y otras instalaciones esenciales a las familias necesitadas", declaró en un comunicado Vijay Kumar Chaudhary, vice primer ministro de Bihar.

El primer ministro de Bihar, Samrat Choudhary, dijo que se habían transferido 7,000 rupias (72 dólares) a cada una de más de 827,000 familias afectadas por las inundaciones en el estado.

Casi cinco millones de personas se vieron afectadas por las inundaciones, según cifras del Departamento de Gestión de Desastres de Bihar.

"La prioridad del gobierno es que cada familia afectada reciba ayuda por las inundaciones y que las labores de reconstrucción se realicen con el objetivo de reconstruir mejor", dijo Choudhary en un comunicado.

Las inundaciones comenzaron este mes y los medios locales han informado de 20 muertes, mientras que funcionarios dijeron que extensas zonas de tierras agrícolas han quedado bajo el agua. Bihar se encuentra río abajo de Nepal, que sufrió inundaciones mortales el mes pasado.

"Las inundaciones son nuestro destino, las enfrentamos todos los años", dijo Chandan Kumar Mahto, de 46 años, residente del distrito de Saran. "Estamos indefensos... tenemos dificultades para conseguir alimentos, agua potable segura y leche para los niños", agregó.

El gobierno de Bihar, formado por una coalición de partidos -incluido el Partido Bharatiya Janata, del primer ministro, Narendra Modi-, afirmó haber habilitado 13 campamentos de ayuda, con más de 1,000 cocinas comunitarias y casi 1,800 botes desplegados en las zonas afectadas por las inundaciones.

Modi envió un equipo del gobierno federal para realizar una "evaluación detallada de los daños", según funcionarios.