Japón estudia reformar ley sobre prostitución para castigar a clientes. Se da por hecho que la pobreza impulsa a muchas mujeres a ejercer el "oficio". ( EFE )

Japón debería reformar sus leyes sobre prostitución para castigar a quienes buscan pagar por sexo, recomendaron el jueves expertos en un documento de propuestas para modificar la legislación.

Actualmente, los trabajadores del sexo enfrentan multas o cárcel por ofrecer servicios en vías públicas, pero sus clientes no son castigados, como ocurre en otros países industrializados.

Un panel de expertos legales pidió abolir esta asimetría al proponer en un informe que los clientes también sean penalizados por solicitar servicios sexuales en la calle o en internet.

Reformas legales en medio de defensa del modelo nórdico

Se considera muy probable que el Ministerio de Justicia japonés adopte reformas legales basadas en las conclusiones del panel.

Actos como negociar servicios sexuales en sitios públicos o merodear en la calle para "examinar" a los trabajadores sexuales deberían ser sancionables, según el panel.

Algunos activistas defienden el "modelo nórdico", que despenaliza la venta de servicios sexuales y penaliza al cliente, adoptado por países como Suiza, Noruega y Francia.

Sin embargo, el panel no recomendó despenalizar del todo el trabajo sexual o redefinir la prostitución para incluir actos distintos al coito vaginal.

Risa, integrante del grupo Toka (luz) de sobrevivientes de la industria del sexo, advirtió que si las leyes continúan penalizando a quienes ejercen el trabajo sexual, "no podrán reportar la violencia y otras experiencias terribles a la policía por temor a ser tachadas de criminales".

La idea de que hay libre albedrío en el trabajo sexual es un mito, comentó Risa, de 37 años, que explica que la pobreza, el trauma o la discapacidad empujan a muchas mujeres a esa actividad.

Cuando tenía unos 20 años, "pensé que lo hacía voluntariamente" para sobrevivir adversidades, como su padre abusivo y alcohólico y la depresión, contó Risa a la AFP.

Pero "me pregunto cuánta gente dirá que quiere seguir haciéndolo" si tuvieran la oportunidad de reeducación, empleo y tratamiento de salud mental, agregó.