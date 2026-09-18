Banco de Japón eleva tasas a su máximo en 31 años para combatir la inflación

La crisis en Japón ha obligado a las autoridades a disponer ajustes en sus tasas de interés. ( RFI )

El Banco de Japón elevó este viernes las tasas de interés a su nivel más elevado en 31 años y anunció que las aumentará aun más para contrarrestar la inflación, que se desaceleró en agosto.

En un contexto de aumento de los precios de la energía y la debilidad del yen, los mercados ya anticipaban esta decisión tras las recientes medidas de endurecimiento monetario adoptadas por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos.

La resolución del banco central japonés de elevar su tasa de referencia en 25 puntos base al 1.25% se aprobó por una mayoría de 7 votos contra 2, informó el emisor japonés en su sitio web.

La presión sobre las autoridades para que aumenten los costos de los préstamos se intensificó intensificado, ya que se prevé que el repunte del petróleo causado por la persistente guerra en Oriente Medio siga empujando al alza la inflación.

"Dado que la inflación subyacente medida por el IPC se ha acercado al 2% y que las condiciones financieras siguen siendo acomodaticias, el banco continuará elevando la tasa de interés de referencia", indicó la entidad en su sitio web.

Los responsables monetarios también siguen de cerca la evolución del yen, que en julio cayó a su nivel más bajo frente al dólar en 40 años. Esto provocó una intervención histórica conjunta de Japón y Estados Unidos en el mercado de cambio.

La moneda japonesa se ha visto especialmente afectada por la amplia diferencia entre las aún bajas tasas de interés de Japón y las de la Reserva Federal estadounidense, lo que ha llevado a los inversores a privilegiar activos denominados en dólares con mayores rendimientos.

Inflación en lenta desaceleración

"Los operadores buscaban señales de que el banco podría actuar con mayor rapidez a partir de ahora, pero dos miembros ya consideraban que incluso la decisión de este viernes llegó demasiado pronto", dijo Stephen Innes, de Quintex Intel.

La debilidad del yen encarece los productos importados, lo que a su vez alimenta las presiones inflacionarias.

Makiko Tsushima, agricultora de la región septentrional de Aomori, dijo a la AFP que desea "realmente" que la inflación se desacelere.

"Los precios siguen subiendo. Una compra normal en el supermercado me cuesta fácilmente 10.000 yenes (63 dólares) hoy en día. Los productos básicos, como el papel higiénico y todo lo demás, también son caros", explicó la mujer de 54 años.

Sin embargo, los datos publicados este viernes mostraron que la inflación subyacente descendió al 1.7% en agosto, frente al 1,8% registrado en julio, aunque se mantiene cerca de la meta del 2% fijada por el Banco de Japón.

La cifra divulgada por el Ministerio de Asuntos Internos, que excluye los precios volátiles de los alimentos frescos, fue inferior a las previsiones de los analistas, que esperaban que permaneciera sin cambios.

Según los datos oficiales, las ayudas gubernamentales al combustible y a las tarifas eléctricas contribuyeron a moderar el ritmo de la inflación.

No obstante, este alivio podría resultar muy breve para Japón, un país pobre en recursos naturales, después de que los precios de la energía y del gas se dispararan en las últimas semanas a causa de la crisis en Oriente Medio