×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
economía Irán contracción
economía Irán contracción

La economía de Irán se desploma durante la guerra en Oriente Medio

El Producto Interno Bruto de Irán cayó, incluyendo el sector petrolero, en medio de tensiones internacionales

    Expandir imagen
    La economía de Irán se desploma durante la guerra en Oriente Medio
    La economía iraní se resiente por la guerra en Oriente Medio. (EFE)

    La economía de Irán se contrajo un 10.1% interanual en el primer trimestre del calendario persa, período en el que Teherán enfrentó los bombardeos de Estados Unidos e Israel, según una estadística oficial publicada este domingo.

    En este trimestre, que se extiende de finales de marzo a finales de junio, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó, "incluyendo el sector petrolero", según el Centro de Estadísticas de Irán.

    Irán, que fue bombardeado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, tiene una economía dependiente de la exportación de hidrocarburos.

    RELACIONADAS

    Teherán y Washington firmaron en junio un protocolo de acuerdo para poner fin al conflicto, pero las hostilidades se reanudaron rápidamente en medio de acusaciones mutuas de incumplir el convenio.

    Impacto económico

    En el corazón del conflicto, que se extendió a los países del Golfo, está el estratégico estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba alrededor del 20% del petróleo mundial.

    Irán reivindica su control, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo en puertos iraníes, lo que penaliza gravemente las exportaciones de petróleo de Irán, ya castigadas por las sanciones internacionales.

    Durante el anterior bloqueo estadounidense, de abril a junio, el país no pudo exportar "ni un solo barril de petróleo", dijo en su momento el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

    La economía está lastrada desde hace años por una hiperinflación crónica y una fuerte depreciación de la moneda nacional, el rial, resultado en particular de estas sanciones.
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.