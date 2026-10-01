La situación de película que evitó una catástrofe en avión de Flydubai

Un avión de Flydubai permanece en la pista del Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/ABIR SULTAN. )

El vuelo FZ1073 de Flydubai avanzaba desde Dubái hacia Tel Aviv cuando dentro de la cabina ocurrió una secuencia más propia de una película de suspenso: el copiloto atacó al capitán, el avión comenzó a perder altura con rapidez y varios pasajeros terminaron entrando al cockpit para ayudar a reducir al agresor.

La aeronave, con 174 personas a bordo, descendió aproximadamente desde los 33,000 hasta los 17,000 pies en cerca de un minuto.

Lo que ocurrió después evitó que la emergencia terminara en una catástrofe.

El capitán indio Smit Machchhar, pese a encontrarse herido, logró abrir la puerta de la cabina. Eso permitió la entrada de pasajeros y miembros de la tripulación, que consiguieron someter al copiloto y apartarlo de los controles.

Pasajeros dentro de la cabina

La intervención no terminó con la reducción del agresor.

Uno de los pasajeros, Yaniv Hayoun, llegó hasta los controles e intentó ayudar a estabilizar el avión antes de que una tripulación de reserva pudiera asumir definitivamente el mando de la aeronave.

Reuters relató que Hayoun, quien no es piloto, explicó posteriormente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que parte de su reacción estuvo influida por haber visto repetidamente el programa de televisión Air Crash Investigation.

Entre los que ayudaron se encontraba el dentista Shota Musayev, quien prestó asistencia médica al comandante hasta que el avión pudo aterrizar.

La caída

Uno de los elementos que muestra la gravedad del episodio fue la pérdida de altura. Associated Press informó que el avión cayó desde aproximadamente 33,000 pies hasta unos 17,000 en menos de un minuto.

Eso representa un descenso de alrededor de 16,000 pies en un intervalo extremadamente corto, mientras dentro de la cabina se producía el enfrentamiento.

El incidente provocó daños en el timón de la aeronave. Aun así, una segunda tripulación que viajaba en el avión consiguió retomar el control y desviar el vuelo hacia Tabuk, Arabia Saudita.

El aterrizaje en Arabia Saudita

Flydubai confirmó oficialmente que el vuelo FZ1073, que cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional de Dubái y el aeropuerto Ben Gurion, experimentó un incidente durante el trayecto y aterrizó de manera segura en Tabuk.

La compañía señaló que todos los pasajeros y miembros de la tripulación estaban a salvo.

En una actualización posterior, la aerolínea reconoció que había ocurrido un conflicto dentro de la cabina y aseguró que el avión fue puesto nuevamente bajo control gracias a miembros de la tripulación que se encontraban a bordo.

Flydubai también pidió evitar conclusiones sobre las causas y motivaciones hasta que concluya la investigación oficial.

Cinco pasajeros serían reconocidos

La actuación de los pasajeros llevó al presidente de Israel, Isaac Herzog, a anunciar que promoverá la concesión del Premio Presidencial al Heroísmo Civil a cinco de ellos.

Entre los reconocidos están Yaniv Hayoun, Zvika Manes, Asaf Rajuan, Shota Musayev y Tali Manes.

Según las informaciones divulgadas, Tali Manes fue quien alertó inicialmente a los demás pasajeros sobre lo que estaba ocurriendo, mientras Hayoun, Zvika Manes y Rajuan participaron en la intervención dentro de la cabina y Musayev atendió al capitán herido.

El reconocimiento todavía debe pasar por el procedimiento correspondiente antes de ser concedido formalmente.

Una pregunta permanece abierta

Lo que todavía no está esclarecido es el motivo. Las autoridades investigan las circunstancias que llevaron al copiloto a atacar al comandante. Aunque funcionarios israelíes han realizado declaraciones sobre una posible radicalización, las causas no han sido establecidas oficialmente.

Flydubai mantiene que las verdaderas causas y motivaciones deberán ser determinadas mediante la investigación.

La parte ya confirmada es suficientemente excepcional: pasajeros que habían abordado un vuelo comercial terminaron ayudando a controlar una emergencia dentro de la cabina y una segunda tripulación consiguió llevar hasta tierra un avión que minutos antes descendía rápidamente con su capitán herido.