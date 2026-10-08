China anuncia su candidata a dirigir la OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuyo período concluye en agosto de 2027 y no puede postularse para un tercer período. ( EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI )

China designó el jueves una candidata a dirigir la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual podría ampliar la influencia de Pekín sobre ese organismo internacional tras el retiro estadounidense del foro.

La experta en salud materna Song Li fue postulada por China para el alto cargo, dijo a periodistas Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La designación "demuestra el compromiso firme de China con el multilateralismo" y "ayudará a la organización a tener un papel más activo en mejorar la salud y el bienestar de toda la humanidad", agregó la portavoz.

China ante Estados Unidos: otro frente con la OMS

Song Li busca sustituir al director general saliente, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuyo período concluye en agosto de 2027 y no puede postularse para un tercer período.

La candidata encabeza actualmente el Departamento de Salud de la Mujer y la Niñez en la Comisión Nacional de la Salud de China y tiene una carrera de 21 años, según la OMS.

Song ha sido ponente de varias leyes sobre la salud de mujeres y niños.

Su postulación le da a China la oportunidad de llenar el vacío que dejó el presidente Donald Trump al retirar a Estados Unidos de la OMS después de volver al poder en enero de 2025.

Trump ha acusado a la OMS de ser un "títere de China", sobre todo durante la pandemia de covid-19.

Por su parte, China ha acusado a Trump de "eludir su responsabilidad" con la OMS.

Song enfrentará a candidatos de España, Catar, Arabia Saudita, Bélgica, Indonesia y Botsuana.

De ser electa, sería la segunda china en dirigir la OMS después de Margaret Chan, quien la encabezó entre 2007 y 2017.

La OMS, adscrita a la ONU, encabeza los esfuerzos por expandir la cobertura universal de la salud.