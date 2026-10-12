El macabro crimen del cual acusan a un turista australiano en Tailandia

El acusado, Simon Peter Carman aceptó declararse culpable de ocultar el cuerpo de la víctima. ( EFE/EPA/JUSTIN LANE )

Un ciudadano australiano acusado de asesinar a una adolescente de 17 años, cuyo cadáver fue encontrado dentro de una maleta abandonada junto a una vía ferroviaria en Tailandia, compareció este lunes ante un tribunal, donde aceptó declararse culpable de ocultar el cuerpo, pero rechazó su responsabilidad en la muerte de la joven.

El acusado, Simon Peter Carman, de 45 años, enfrenta varios cargos relacionados con la muerte de Tunchanok Donhomla, conocida como Cake, ocurrida en junio de 2026 en Pattaya, una ciudad turística situada a unos 150 kilómetros de Bangkok.

Según informó la cadena australiana ABC, durante la audiencia celebrada este 12 de octubre en el Tribunal Provincial de Pattaya, el juez instó al acusado a reconocer su participación en los hechos, después de mencionar grabaciones de seguridad que lo muestran transportando una maleta desde el edificio donde residía.

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Carman aceptó declararse culpable de ocultar el cadáver, pero mantuvo su inocencia respecto al asesinato. De ser condenado por homicidio premeditado, podría enfrentar la pena de muerte, contemplada en la legislación tailandesa.

Las cámaras registraron sus últimos movimientos con la víctima

La investigación establece que Tunchanok fue vista con vida por última vez la madrugada del 25 de junio, aproximadamente a las 3:30, cuando las cámaras de vigilancia la captaron caminando de la mano con Carman hacia los ascensores del edificio donde este se alojaba.

Esa misma noche, las grabaciones registraron al australiano sacando una maleta de gran tamaño del inmueble y colocándola en una motocicleta.

Dos días después, las autoridades encontraron el cuerpo de la adolescente dentro de una maleta abandonada cerca de las vías ferroviarias, a poca distancia del alojamiento del sospechoso.

La autopsia policial determinó que la joven murió por asfixia.

Carman fue detenido el 27 de junio en el aeropuerto internacional Suvarnabhumi, en Bangkok, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Perth, Australia. Desde entonces permanece en prisión preventiva.

Familia de la adolescente exige la pena de muerte

Durante la audiencia de este lunes, familiares de Tunchanok pudieron encontrarse por primera vez frente al acusado desde su detención.

El padre de la víctima, Tongchai Donhomla, rechazó la versión de Carman de que actuó en defensa propia. Según declaró a la agencia Associated Press, las lesiones que observó en el cuerpo de su hija contradicen esa explicación.

El hombre pidió que la justicia imponga la pena de muerte si se demuestra la culpabilidad del australiano.

Por su parte, la tía de la adolescente, Miruntree Thanachai, afirmó que la familia espera la máxima sanción para evitar que otras personas sufran hechos similares.

La familia también presentó una demanda civil en la que reclama una indemnización de 1.65 millones de baht, equivalentes a aproximadamente 49,000 dólares.

El acusado sostiene que actuó en defensa propia

Carman ha rechazado que tuviera intención de matar a la adolescente. En su versión de los hechos, sostuvo que la joven lo amenazó con un cuchillo y que reaccionó para defenderse.

Durante la audiencia, el acusado negó haberla estrangulado y afirmó que le apretó la mandíbula durante el supuesto enfrentamiento.

También cuestionó la petición judicial de admitir responsabilidad por asesinato, al considerar que estaría reconociendo un crimen que asegura no haber cometido.

El australiano enfrenta cargos por asesinato, ocultamiento de cadáver y delitos relacionados con una menor de edad.