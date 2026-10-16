Corea del Norte prueba nuevo torpedo con inteligencia artificial

Fotografía de archivo publicada por la Agencia Central de Noticias oficial de Corea del Norte (KCNA) de un lanzamiento de prueba de un misil balístico en Corea del Norte. ( EFE/ EPA/ KCNA )

Corea del Norte probó un nuevo tipo de sistema de torpedo de precisión que utiliza inteligencia artificial para detectar objetivos y guiarse, informó la agencia de noticias estatal KCNA la mañana del sábado.

El ensayo submarino del sistema supersónico Zam-2.0, que tuvo lugar el jueves, buscó "confirmar el éxito de la actualización técnica" del arma, dijo la KCNA.

"La tecnología de IA fue aplicada para la detección de objetivos y la función de guiado del nuevo tipo de torpedo de precisión", señaló la agencia.

En septiembre, el líder del país, Kim Jong Un, enfatizó en la necesidad de elevar "el nivel de inteligencia artificial" en los sistemas de armas norcoreanos.

Avances en misiles hipersónicos

Según varios analistas, Rusia podría ayudar a Pyongyang a mejorar rápidamente su tecnología de misiles a cambio de que envíe tropas para que combatan junto a las fuerzas rusas en la guerra en Ucrania.

A comienzos de mes, Corea del Norte anunció que había realizado el lanzamiento de un misil hipersónico de alcance intermedio asistido por IA.

En ese momento, Pyongyang dijo que "no hay forma de evadir" el misil hipersónico, que era "capaz de cambiar su órbita de vuelo a baja altitud".

Reacciones y contexto regional

Los torpedos están diseñados para atacar objetivos enemigos bajo el agua a alta velocidad. La supuesta incorporación de inteligencia artificial también podría permitir a Corea del Norte llevar a cabo maniobras evasivas y tomar decisiones autónomas para confundir a un adversario, según los analistas.

"Corea del Sur y Estados Unidos desplegaron objetivos de distracción para desviar torpedos, pero la IA podría potencialmente ayudar a distinguir objetivos reales de señuelos", dijo a la AFP Lim Eul-chul, profesor en la Universidad de Kyungnam.

El anuncio del sábado ocurre cuando las dos Coreas parecen intensificar una carrera armamentista por los misiles hipersónicos.

Estas armas viajan cinco veces más rápido que la velocidad del sonido y pueden maniobrar en pleno vuelo, lo que las hace significativamente más difíciles de rastrear e interceptar.

Días después de que Corea del Norte anunciara la prueba de su misil hipersónico de medio alcance, Seúl probó su propio misil, al que llamó una "ventaja estratégica clave capaz de cambiar el curso de las operaciones en el campo de batalla".