Estados Unidos ordena evacuación de su embajada en Arabia Saudita ante ataques hutíes
Riad interceptó varios drones dirigidos a su territorio, lo que resalta la gravedad de la situación en la región y el impacto en la seguridad nacional
Washington ordenó a todo el personal de la embajada de Estados Unidos en y a sus familias que abandonen Arabia Saudita, afirmó este miércoles una fuente diplomática a la AFP, en un momento en que el reino sufre ataques constantes por parte de los hutíes de Yemen.
Los aliados de Estados Unidos en la región fueron atacados por Irán en el momento de más tensión en el conflicto entre Washington y Teherán.
"Se ordenó a todo el personal estadounidense y a sus familiares que abandonen la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita", dijo la fuente.
Agregó que también se ordenó a las familias del personal de la sede diplomática que abandonaran los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Catar y Baréin.
En las últimas semanas los hutíes, apoyados por Irán, se han involucrado cada vez más en hostilidades contra Arabia Saudita, explicó en X el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
Intercepción de drones
Riad afirmó el miércoles haber interceptado seis drones lanzados hacia su territorio, uno de los cuales tenía como objetivo la región de Medina, ciudad santa del islam.
El Ministerio de Energía saudita informó después de que dos personas habían fallecido por la caída de restos de armamento tras la interceptación de un misil sobre el yacimiento petrolífero de Shaybah (este).