China reforzará vigilancia del patrimonio y las relaciones de los miembros del Partido

stos anuncios figuran en una decisión del Comité Central del PCCh publicada el domingo, pocos días después de cerrar el jueves su sesión plenaria anual en Pekín. ( EFE )

El Partido Comunista Chino (PCCh) reforzará la vigilancia sobre sus cuadros dirigentes y controlará más de cerca su patrimonio, sus relaciones y su actividad en línea para prevenir la corrupción o la deslealtad, según un documento publicado el domingo.

El texto también aboga por mejorar la "democracia" interna del partido, delimitando la autoridad de sus responsables y garantizando que puedan expresarse opiniones divergentes durante los procesos de toma de decisiones.

Estos anuncios figuran en una decisión del Comité Central del PCCh publicada el domingo, pocos días después de cerrar el jueves su sesión plenaria anual en Pekín.

Esa importante reunión se centró en la gobernanza y la lucha contra la corrupción, y en ella se aprobó la expulsión de 33 miembros.

Una campaña contra la corrupción

Desde su llegada al poder en 2012, el presidente Xi Jinping impulsó una intensa campaña contra la corrupción que afecta desde hace décadas la política y la economía.

En este periodo, las autoridades han sancionado a casi ocho millones de personas por corrupción, afirmó el viernes un alto funcionario del comité de control disciplinario.

Sin embargo, numerosos analistas señalan que esta campaña ha permitido apartar a disidentes y rivales de Xi, quien prepara el terreno para recibir un cuarto mandato en 2027.

El texto publicado el domingo insta a controlar mejor a los cuadros dirigentes y a "llevar a cabo verificaciones cuando el patrimonio y los gastos de sus familias superen claramente sus ingresos normales".

También exhorta a conocer mejor "sus relaciones sociales" y a reforzar la supervisión de las "actividades comerciales" de sus cónyuges y de sus hijos y parejas.

Asimismo, el PCCh promete combatir la corrupción que implique monedas virtuales o flujos financieros internacionales y llama a intensificar el control de las "actividades en línea de los miembros del Partido".

Respecto a mejorar la "democracia interna", el Partido insta a los responsables a "escuchar atentamente las opiniones divergentes", evitar "el paternalismo" y no "sustituir su opinión personal por la decisión colectiva".

Aunque Xi ha sido uno de los presidentes que ha ejercido el poder de manera más personal en las últimas décadas, nada permite afirmar que las disposiciones de este texto se refieran a su modo de gobernanza.