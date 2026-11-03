Presidente chino rinde homenaje a una de las pocas mujeres de la élite comunista

El presidente chino, Xi Jinping, mantiene un control absoluto sobre los integrantes del Partido Comunista chino. ( DIARIO LIBRE /ARCHIVO )

El presidente Xi Jinping participó el martes en Pekín en las honras fúnebres de Liu Yandong, una de las pocas mujeres que formaron parte del Politburó, la cúpula del Partido Comunista Chino, informó la prensa estatal.

Liu, una ex primera ministra, falleció "por enfermedad" el 28 de octubre en Pekín a los 80 años, según la agencia noticiosa estatal Xinhua.

En 2007 se convirtió en uno de los 25 integrantes del Politburó, durante el XVII Congreso del partido.

Cosas de hombres, en China

Fue una de las seis mujeres que han integrado esa entidad, actualmente conformada solo por hombres.

Dejó el cargo en 2017, cuando se retiró del Politburó, aunque se mantuvo como viceprimera ministra un año más.

Liu se graduó de la prestigiosa Universidad Tsinghua de Pekín, donde se acercó al expresidente chino Hu Jintao (2003-2013).

Durante su carrera política se encargó de temas de salud, educación, ciencias, cultura y deportes, así como asuntos de mujeres y niños.

Liu tuvo varios encuentros con la entonces secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, incluyendo una ocasión en 2011 en Washington.

"Las dos somos las madres", bromeó Clinton en referencia a su propuesta conjunta de expandir los intercambios entre personas de sus países.

Xinhua elogió el martes a Liu como una "leal luchadora comunista".

Sus restos fueron cremados en el Cementerio Revolucionario Babaoshan, de Pekín.