Las acciones vinculadas a la IA se desploman en bolsa tras las elecciones en EE.UU.

Los operadores trabajan cerca de una pantalla electrónica que muestra el índice de referencia bursátil de Corea del Sur (KOSPI) en una sala de operaciones de la sede central de Hana Bank en Seúl, el 6 de noviembre de 2026. ( (FOTO DE PHILIP FONG / AFP) )

Las acciones de los gigantes tecnológicos se desplomaron este viernes en las bolsas asiáticas, como ocurrió la víspera en Wall Street, ante la perspectiva de una mayor regulación de la inteligencia artificial con el triunfo de los demócratas en las elecciones de Estados Unidos.

Las principales víctimas fueron las empresas de semiconductores y microchips, indispensables para los centros de datos donde se entrenan y desarrollan los modelos de IA.

En Corea del Sur, Samsung Electronics cayó este viernes cerca de un 10%, mientras que SK hynix se dejó más de un 11%. El selectivo de la bolsa de Seúl, el Kospi, cerró con una caída del 6%.

Mismo panorama en Japón, donde la acción de Tokyo Electron cayó alrededor de un 9% y la de Kioxia un 13%.

La víspera en Nueva York, el índice Nasdaq, que aglutina los valores tecnológicos, se dejó un 5.52%, su mayor caída desde abril de 2025, cuando el presidente Donald Trump impuso aranceles al planeta entero.

"Lo que estamos viendo hoy es un derrumbe total de los valores tecnológicos, a un nivel que podríamos calificar de capitulación", resume Neil Wilson, analista de Saxo Markets.

El mercado analiza el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos como un freno venidero al desarrollo de la IA.

Muchos de los cargos demócratas electos en los comicios del martes hicieron campaña para ralentizar la construcción de centros de datos en sus circunscripciones.

Habitantes de decenas de ciudades de Estados Unidos adoptaron también el martes restricciones o prohibiciones relativas a los centros de datos.

El correctivo es especialmente inquietante, máxime cuando las inversiones masivas de los gigantes tecnológicos en la IA y en centros de datos han sido últimamente uno de los principales vectores de crecimiento tanto de la bolsa como del PIB norteamericano.

"Oposición reforzada"

Los operadores apuntan que el llamamiento del senador izquierdista Bernie Sanders a instaurar una moratoria sobre la construcción de centros de datos contribuyó también al pánico.

Según el Wall Street Journal, este giro podría trastocar los planes de salida en bolsa de Anthropic, uno de los mastodontes de la IA.

La empresa de Dario Amodei pensaba estrenarse la semana del 16 de noviembre, pero podría quedar valorizada en menos de 1.5 billones de dólares, su objetivo en este momento, o incluso postergar la salida a bolsa.

Michael Hewson, analista de MCH Market Insights, apunta al temor de los inversores a "una oposición reforzada a los planes de desarrollo de la IA. Los resultados en Texas hacen temer que los responsables políticos del estado pongan en la mira a Tesla y SpaceX, de Elon Musk, por su apoyo a Trump".

La víspera en Nueva York, Broadcom cayó un 10.15% y Micron un 17.17%.

Nvidia, que presume de la segunda mayor capitalización mundial en bolsa, se desplomó un 8.91%, lo que representa una pérdida de unos 400,000 millones de dólares.

El jueves, los llamados Siete Magníficos -el sobrenombre dado a los pesos pesados de la tecnología estadounidense como Nvidia, Meta, Alphabet y Microsoft, perdieron en una sesión 800,000 millones de dólares, el equivalente del PIB de Suecia.

En Europa, este jueves, Infineon perdió 8.63% en Fráncfort, ASML 6.55% en Amsterdam y STMicroelectronics un 9.33% en París.

"Hay sangre en las calles, amigos", dijo a modo de metáfora Neil Wilson, de Saxo Markets.

Por su lado, Donald Trump culpó a los demócratas de esta oleada de pánico en las bolsas. "Es triste de ver, pero sólo podrán culparse a sí mismos", dijo en un mensaje en Truth Social, dirigido a sus rivales.