China ofrece reforzar cooperación con EE. UU. antes de reunión entre Xi y Trump

El presidente de China, Xi Jinping (izq.); la primera dama china, Peng Liyuan (2-izq.); el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (2-der.), y la primera dama estadounidense, Melania Trump (der.), participan en una ceremonia de llegada en la Base Conjunta Andrews, en septiembre de 2026. ( EFE/EPA/AL DRAGO / POOL )

Los cancilleres Wang Yi y Marco Rubio sostuvieron una conversación calificada de constructiva, en vísperas de la cumbre de la APEC, prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

China manifestó este miércoles su disposición a fortalecer la comunicación y la cooperación con Estados Unidos, en un nuevo acercamiento diplomático entre las dos mayores economías del mundo, que preparan un encuentro de sus presidentes durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para la próxima semana.

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, transmitió ese mensaje al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una conversación que Pekín calificó de "constructiva", según informó la agencia AFP.

"China está dispuesta a intensificar la comunicación y la cooperación con Estados Unidos", declaró Wang, de acuerdo con un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El jefe de la diplomacia china también expresó la voluntad de su Gobierno de trabajar con Washington para facilitar la organización de la reunión de líderes económicos de la APEC, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, una de las principales ciudades tecnológicas e industriales del gigante asiático.

La conversación se produce en un momento particularmente importante para las relaciones bilaterales, marcadas durante los últimos años por diferencias comerciales, restricciones tecnológicas y desacuerdos sobre cuestiones de seguridad internacional.

El contacto entre Wang y Rubio adquiere relevancia por los preparativos de la reunión entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump, un encuentro que podría servir para examinar los principales puntos de fricción y explorar posibilidades de entendimiento.

Una relación marcada por las tensiones

Durante la llamada, Wang sostuvo que la estabilidad alcanzada en las relaciones entre ambos países no ha sido fácil de conseguir y constituye una decisión racional basada en sus respectivos intereses y en los objetivos que comparten, según la agencia estatal china Xinhua, citada por Reuters.

El canciller también manifestó la disposición de Pekín a gestionar adecuadamente las diferencias y los asuntos sensibles, con el propósito de conseguir avances concretos hacia una relación bilateral constructiva y estratégicamente estable.

Las relaciones entre Washington y Pekín han atravesado sucesivos períodos de confrontación y acercamiento, especialmente por los aranceles comerciales, las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada y las preocupaciones de seguridad en el Indo-Pacífico.

Uno de los asuntos más delicados sigue siendo Taiwán, territorio que China considera parte de su soberanía y al que Estados Unidos proporciona apoyo defensivo. Las diferencias sobre este tema han sido una fuente recurrente de fricciones diplomáticas y militares.

También persisten desacuerdos sobre el acceso a semiconductores avanzados, la inteligencia artificial y el papel de las empresas tecnológicas chinas en los mercados internacionales.

A estas cuestiones se suman las divergencias sobre conflictos internacionales, entre ellos la guerra de Ucrania y la situación en Oriente Medio, asuntos que han formado parte de anteriores intercambios diplomáticos entre ambos gobiernos.

La importancia de la APEC

La próxima cumbre representa una oportunidad para que ambas potencias mantengan abiertos sus canales de diálogo en un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre económica y las rivalidades geopolíticas.

La APEC reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico y constituye uno de los principales espacios de cooperación económica internacional.

China será anfitriona de este encuentro por tercera ocasión, después de las reuniones celebradas en Shanghái en 2001 y Pekín en 2014.

La edición de 2026 tiene como lema "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos" y establece tres prioridades: apertura, innovación y cooperación.

Durante una reunión ministerial preparatoria, celebrada el 3 de noviembre, Wang Yi defendió una mayor integración económica regional, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento mediante la innovación tecnológica.

Los ministros participantes también examinaron los desafíos relacionados con el comercio, las inversiones y el desarrollo de tecnologías emergentes, según información oficial de la APEC.

Expectativas sobre Trump y Xi

El encuentro previsto entre Trump y Xi concentra especial atención debido a la influencia de ambos países sobre la economía mundial.

La conversación entre Wang y Rubio se suma a otros contactos diplomáticos mantenidos durante el año. En septiembre, ambos funcionarios abordaron los preparativos de reuniones de alto nivel y la necesidad de gestionar las diferencias mediante el diálogo.

En aquella ocasión, el canciller chino insistió en que las relaciones debían desarrollarse sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo.

La reunión presidencial en Shenzhen podría ofrecer una nueva oportunidad para abordar las controversias comerciales y tecnológicas, aunque hasta ahora no se han anunciado acuerdos concretos derivados de la conversación de este miércoles.

La llamada entre los responsables de la diplomacia china y estadounidense constituye, por tanto, una señal de disposición al diálogo, pero no supone por sí misma una solución a las diferencias que mantienen las dos potencias.

El alcance de este acercamiento dependerá de los compromisos que puedan alcanzarse durante los contactos de alto nivel previstos para la próxima semana.