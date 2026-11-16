China anunció este lunes que el presidente, Xi Jinping, y sus homólogos estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, hablarán sobre la "paz mundial" durante su primer encuentro trilateral, que se celebrará esta semana al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Los tres dirigentes mantendrán "intercambios profundos sobre la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias, lo que tendrá una importancia histórica", declaró la portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning, durante una rueda de prensa.

La reunión trilateral está prevista para el jueves al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad del sur de China.

Las armas nucleares en la agenda

Tanto el Kremlin como la Casa Blanca habían confirmado previamente el encuentro entre los tres mandatarios.

Trump quiere hablar sobre la reducción de los arsenales nucleares y también tiene previsto abordar la guerra contra Irán, pero no se espera que discuta la guerra de Rusia en Ucrania, según funcionarios estadounidenses.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, declaró que Xi mostró recientemente "irritación" cuando surgió la posibilidad de que las conversaciones trilaterales incluyeran el tema de Ucrania.

"Señaló explícitamente que se trata de un conflicto europeo, en el que los europeos también deben estar presentes en la mesa", declaró Steinmeier a la cadena ARD.

Respecto al desarme nuclear, China ha insistido durante mucho tiempo en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus propios y vastos armamentos nucleares antes de aceptar conversaciones sobre su propio arsenal.