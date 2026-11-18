Trump llega a China y Xi Jinping lo recibe personalmente antes de histórica reunión con Putin
Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia tienen previsto reunirse este jueves para abordar las guerras en Ucrania e Irán, así como el desarme nuclear
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China, donde fue recibido personalmente por su homólogo Xi Jinping, en un gesto diplomático previo a una reunión sin precedentes con el mandatario ruso, Vladímir Putin, prevista para este jueves.
El avión presidencial Air Force One aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an, en la provincia de Guangdong, donde Xi Jinping esperaba al mandatario estadounidense.
Trump descendió de la aeronave y saludó junto a Xi sobre una alfombra roja, rodeado de personas que ondeaban banderas de ambos países, según imágenes difundidas por la agencia Agence France-Presse (AFP). Los dos mandatarios intercambiaron un apretón de manos durante la ceremonia de bienvenida.
La llegada fue confirmada también por Reuters y Associated Press (AP), mientras que el Gobierno chino publicó una comunicación oficial sobre el recibimiento.
Trump viajó a Shenzhen desde Filipinas, donde participó en actividades diplomáticas relacionadas con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).
La visita se produce con motivo de la 33.ª reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra los días 18 y 19 de noviembre.
Una reunión de tres potencias
El principal acontecimiento diplomático de la visita será el encuentro previsto para el jueves entre Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, que reunirá por primera vez en una cumbre trilateral a los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia.
Según las informaciones adelantadas sobre la agenda, las conversaciones abordarán la guerra en Ucrania, el conflicto con Irán y la reducción de los arsenales nucleares.
Trump también tiene previsto mantener una reunión bilateral con Xi Jinping, en un momento de tensiones comerciales y tecnológicas entre las dos mayores economías del mundo.
Los aranceles estadounidenses, las restricciones a las exportaciones de tecnología avanzada y el acceso de China a los semiconductores utilizados en inteligencia artificial figuran entre los principales asuntos que afectan las relaciones entre Washington y Pekín.
China cuestiona el proteccionismo
Horas antes de recibir a Trump, Xi Jinping defendió el libre comercio y pidió una mayor cooperación económica durante su intervención en la cumbre empresarial de APEC.
El mandatario chino aseguró que su país continuará ampliando el acceso a sus mercados y promoviendo reformas para facilitar el comercio y la inversión internacional.
Por su parte, Putin criticó las sanciones económicas, los aranceles y las restricciones comerciales impuestas por las potencias occidentales.
Según Reuters, las declaraciones de Xi y Putin marcaron el ambiente previo a las conversaciones con Trump, cuya política económica ha estado caracterizada por el aumento de los aranceles y las restricciones al acceso de China a tecnología estadounidense.
La cita de Shenzhen representa una oportunidad para que las tres potencias aborden directamente sus diferencias comerciales y de seguridad, aunque todavía no se conocen posibles acuerdos derivados de las reuniones previstas.