El presidente chino, Xi Jinping (derecha), recibe al presidente estadounidense, Donald Trump, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an, con motivo de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, el 18 de noviembre de 2026. ( EFE/ KEVIN FRAYER )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China, donde fue recibido personalmente por su homólogo Xi Jinping, en un gesto diplomático previo a una reunión sin precedentes con el mandatario ruso, Vladímir Putin, prevista para este jueves.

El avión presidencial Air Force One aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an, en la provincia de Guangdong, donde Xi Jinping esperaba al mandatario estadounidense.

Trump descendió de la aeronave y saludó junto a Xi sobre una alfombra roja, rodeado de personas que ondeaban banderas de ambos países, según imágenes difundidas por la agencia Agence France-Presse (AFP). Los dos mandatarios intercambiaron un apretón de manos durante la ceremonia de bienvenida.

La llegada fue confirmada también por Reuters y Associated Press (AP), mientras que el Gobierno chino publicó una comunicación oficial sobre el recibimiento.

Trump viajó a Shenzhen desde Filipinas, donde participó en actividades diplomáticas relacionadas con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/fa6c0e25f13c29c2943e0ca05051af31bf2ebc48w-e2562a71.jpg El presidente chino, Xi Jinping, recibe al presidente estadounidense, Donald Trump, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an, con motivo de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, el 18 de noviembre de 2026. (EFE/ KEVIN FRAYER)

La visita se produce con motivo de la 33.ª reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra los días 18 y 19 de noviembre.

Una reunión de tres potencias

El principal acontecimiento diplomático de la visita será el encuentro previsto para el jueves entre Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, que reunirá por primera vez en una cumbre trilateral a los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia.

Según las informaciones adelantadas sobre la agenda, las conversaciones abordarán la guerra en Ucrania, el conflicto con Irán y la reducción de los arsenales nucleares.

Trump también tiene previsto mantener una reunión bilateral con Xi Jinping, en un momento de tensiones comerciales y tecnológicas entre las dos mayores economías del mundo.

Los aranceles estadounidenses, las restricciones a las exportaciones de tecnología avanzada y el acceso de China a los semiconductores utilizados en inteligencia artificial figuran entre los principales asuntos que afectan las relaciones entre Washington y Pekín.

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China cuestiona el proteccionismo

Horas antes de recibir a Trump, Xi Jinping defendió el libre comercio y pidió una mayor cooperación económica durante su intervención en la cumbre empresarial de APEC.

El mandatario chino aseguró que su país continuará ampliando el acceso a sus mercados y promoviendo reformas para facilitar el comercio y la inversión internacional.

Por su parte, Putin criticó las sanciones económicas, los aranceles y las restricciones comerciales impuestas por las potencias occidentales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/7ac13deabfe632340ee9db994365b2d788dd87dew-382a6a62.jpg El presidente chino, Xi Jinping (centro-derecha), recibe al presidente estadounidense, Donald Trump (centro-izquierda), a su llegada al Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an, con motivo de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, el 18 de noviembre de 2026. (EFE/ KEVIN FRAYER)

Según Reuters, las declaraciones de Xi y Putin marcaron el ambiente previo a las conversaciones con Trump, cuya política económica ha estado caracterizada por el aumento de los aranceles y las restricciones al acceso de China a tecnología estadounidense.

La cita de Shenzhen representa una oportunidad para que las tres potencias aborden directamente sus diferencias comerciales y de seguridad, aunque todavía no se conocen posibles acuerdos derivados de las reuniones previstas.