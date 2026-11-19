La cumbre inédita entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia concluyó este jueves tras aproximadamente una hora y 20 minutos de reunión entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin.

El presidente estadounidense abandonó con su caravana oficial la residencia oficial de Kylin Villa, al norte de la ciudad de Shenzhen, donde se celebró el encuentro.

Putin, entusiasmado, quiere otra cumbre

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró hoy dispuesto a repetir la cumbre tripartita que tuvo lugar este jueves entre los líderes de Rusia, EE.UU. y China en la ciudad de Shenzhen, y la calificó de "página en la historia de la diplomacia".

"Ésta es una página en la historia de la diplomacia", dijo Putin en rueda de prensa, en la que calificó dicho encuentro trilateral de "muy útil".

Comparó la reunión celebrada este jueves con los líderes de EE.UU. y China con la Conferencia de Yalta de 1945, y llamó a aceptar la realidad en el caso de los conflictos actuales, en clara alusión a Ucrania.

"En Yalta nadie se repartió el mundo (...) No hubo reparto de zonas de influencia. Sólo se fijó la realidad (...) Y en los conflictos de hoy en día también habrá que aceptar la realidad", dijo Putin en rueda de prensa en la ciudad china de Shenzhen.E

Diálogo sobre riesgos nucleadres

China, Rusia y Estados Unidos se comprometen a "entablar un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear", según una declaración conjunta publicada el jueves tras las conversaciones entre los tres presidentes.

"Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y no debe librarse", de acuerdo con una "Declaración de Paz" difundida por los medios estatales chinos después de una inédita reunión entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin.