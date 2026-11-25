Una trabajadora ordena productos en una tienda de Huawei en un centro comercial de Pekín el 25 de noviembre de 2026. Pekín arremetió contra Estados Unidos el 25 de noviembre de 2026 por "reprimir" a las empresas chinas, después de que un jurado estadounidense declarara culpable al gigante tecnológico Huawei de robar secretos comerciales y mentir a los reguladores sobre su trabajo en Irán. ( PEDRO PARDO / AFP )

China acusó este miércoles a Estados Unidos de imponer "obstáculos" a las empresas chinas, después de que un jurado de Nueva York declarara culpable a Huawei de robo de secretos industriales y de mentir a las autoridades regulatorias sobre sus actividades en Irán.

El gigante chino de las telecomunicaciones fue declarado culpable el martes en Estados Unidos de robo de secretos industriales y de ayudar a Irán a censurar internet.

La empresa, que rechazó la decisión, lleva años bajo escrutinio en varios países occidentales que la acusan de espiar para Pekín.

El jurado de un tribunal de Nueva York también declaró culpable al grupo de fraude bancario, aunque lo absolvió del cargo considerado más grave del caso, el de asociación ilícita para apropiarse de propiedad intelectual.

La condena provocó una airada reacción de Pekín, que acusó el miércoles a Estados Unidos de imponer "obstáculos y limitaciones" a las empresas chinas.

"El gobierno chino se opone firmemente a los obstáculos y limitaciones impuestos por Estados Unidos a las empresas chinas y apoya firmemente a estas compañías en la defensa de sus derechos e intereses legítimos", declaró Guo Jiakun, portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, durante una rueda de prensa.

Huawei aseguró que los cargos carecen de "todo fundamento jurídico y fáctico".

"Revisaremos exhaustivamente los fallos pertinentes y emprenderemos todas las acciones legales necesarias para defender nuestros derechos e intereses", señaló la empresa en un comunicado.

Estas nuevas tensiones entre Washington y Pekín tienen lugar después de que saliera a la luz la relación íntima de Jensen Huang, director ejecutivo del gigante estadounidense de los microchips Nvidia, con una empresaria china sospechosa de espiar para Pekín.

Según Washington, "durante décadas, Huawei y tres de sus filiales llevaron a cabo sus negocios en Estados Unidos sobre la base de mentiras y robos".

El veredicto emitido el martes "envía un mensaje inequívoco: Estados Unidos defenderá a sus empresas, protegerá a sus trabajadores y preservará su seguridad nacional frente a compañías extranjeras corruptas que mienten, engañan y roban para obtener ventajas", afirmó en un comunicado el fiscal general adjunto de Estados Unidos, A. Tysen Duva.

Irán

La pena contra Huawei deberá decidirse en septiembre de 2027.

La fiscalía de Brooklyn, que impulsó el caso, acusó a filiales de Huawei de robo de secretos industriales entre 2000 y 2020.

Los fiscales sostienen que la empresa intentó reclutar empleados de compañías estadounidenses de telecomunicaciones para obtener información tecnológica.

Según la acusación, con esos datos Huawei desarrolló productos similares a los de sus competidores, y los comercializó a precios más bajos.

Llegó incluso a poner en marcha en 2013 un programa interno que ofrecía bonificaciones a los empleados que obtuvieran secretos industriales de empresas competidoras, de acuerdo con los fiscales.

Además, el grupo fue declarado culpable de haber "ayudado al régimen iraní (...) a vigilar y censurar el acceso de sus usuarios a internet", según un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense.

Además, lo acusó de "mentir sobre sus actividades" en ese país.