Hombres afganos se reúnen en el lugar de una explosión en Asadabad, en la provincia afgana de Kunar, el 28 de noviembre de 2026. ( AFP )

Una explosión accidental cerca de una escuela en Asadabad, en el este de Afganistán, causó este sábado la muerte de siete alumnos y dejó heridos a cerca de un centenar, anunció el portavoz adjunto del Gobierno, Hamdullah Fitrat.

"Según los primeros datos de la investigación, se produjo una explosión en un depósito de material explosivo perteneciente a empresas mineras, situado cerca de esta escuela, debido a negligencias y a la falta de precaución", indicó en X.

"Siete alumnos murieron y 99 resultaron heridos", añadió. El balance fue confirmado por el Ministerio del Interior.

"La explosión se produjo cerca de la escuela Shagai", en Asadabad, capital de la provincia de Kunar, indicó por su parte a la AFP Sami-ul-Haq Haq Bayan, jefe del Departamento provincial de Información y Cultura.

Siete cadáveres fueron trasladados al hospital provincial y algunos de los heridos pudieron regresar a sus casas, precisó.

En el hospital provincial de Asadabad, un corresponsal de la AFP pudo ver a heridos de entre ocho y 15 años.

Investigación

Los responsables del Gobierno indicaron que la investigación continúa.

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