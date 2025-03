El banquero Mark Carney sucede a Justin Trudeau como primer ministro de Canadá

El domingo 9 de marzo, Mark Carney, economista y ex Gobernador del Banco de Canadá, fue elegido líder del gobernante Partido Liberal con el 85,9% de los votos. Sucede a Justin Trudeau, que dimitió el 6 de enero. Carney arremetió contra Donald Trump, a quien advirtió que su país nunca formará parte de Estados Unidos.

Con el 85,9% de los votos, Mark Carney fue el claro vencedor de las elecciones del Partido Liberal, celebradas el domingo 9 de marzo, muy por delante de la ex Ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, que obtuvo el 8% de los sufragios.

Carney sucede a Justin Trudeau al frente del partido. Será la primera persona en convertirse en Primer Ministro de Canadá sin haber sido diputado y sin experiencia de gobierno.

La carrera de Carney

Economista formado en Harvard (EE.UU.) y Oxford (Reino Unido), Mark Carney hizo fortuna como banquero de inversión en Goldman Sachs antes de convertirse en Gobernador del Banco de Canadá, donde ayudó al país a superar la crisis financiera de 2008-2009.

Describiéndose a sí mismo como un centrista que se niega a enfrentar la economía con el medio ambiente, fue hasta hace poco enviado especial de las Naciones Unidas para la financiación de la lucha contra el cambio climático, y se presenta como un hombre de cambio.

"Los canadienses saben que los nuevos retos exigen un nuevo liderazgo, que ponga fin a las divisiones", declaró en el estrado tras su victoria. También se detuvo en la economía del país, que garantizó "volver a poner en marcha". "Canadá necesita cambios que construyan la economía más fuerte del G7", afirmó.

En un momento en el que el clima entre Canadá y Estados Unidos es tenso, debido a las numerosas amenazas de Donald Trump, Mark Carney pronunció un virulento discurso contra el presidente estadounidense.

"Estados Unidos no es Canadá y Canadá nunca formará parte de Estados Unidos de ninguna forma. No hemos buscado esta batalla, pero en el comercio como en el hockey, Canadá ganará. No será una victoria fácil", declaró.

"Los estadounidenses quieren nuestros recursos, nuestra agua, nuestra tierra, nuestro país (...) No podemos dejar que Trump gane", ha añadido Mark Carney, que considera que Canadá debe "crear nuevas relaciones comerciales".

Poco antes de conocerse los resultados, en un discurso de despedida, Justin Trudeau ya había calificado las amenazas de Donald Trump como un "desafío existencial" para el país.

Carney ahora deberá alinear al partido ante próximas elecciones, que tendrán lugar como máximo en octubre, aunque podrían producirse antes.

Impopulares y considerados responsables de la fuerte inflación que sufrió Canadá y de la crisis de vivienda que atraviesa el país, los liberales tenían más de 20 puntos de rezago en enero en intenciones de voto, aunque ahora están codo a codo con los conservadores.

En un sondeo del instituto Angus Reid publicado el miércoles, Carney era el preferido de los votantes para enfrentar a Trump, con 43% versus 34% para el líder conservador Pierre Poilievre.