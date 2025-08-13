Gran incendio arrasa montaña en oeste de Canadá y avanza hacia una ciudad

Un incendio forestal arde en el monte Underwood cerca de Port Alberni, en la isla de Vancouver, Columbia Británica, Canadá, el 12 de agosto de 2025. ( AFP/COLBY REX O'NEILL )

Cerca de 20,000 residentes de Port Alberni, una localidad en el oeste de Canadá, están bajo riesgo de evacuación ante el avance de un incendio "fuera de control" que ya arrasó una montaña, informaron las autoridades.

En la segunda peor temporada de incendios en el país, el servicio de incendios forestales de la provincia costera de British Columbia informó que las llamas en el monte Underwood están "fuera de control", por lo que se espera que se expandan.

Por ahora, no obstante, no está claro si se evacuará Port Alberni, a solo 10 kilómetros del fuego.

"He vivido en Port Alberni desde 1956 y este es uno de los mayores incendios que hemos visto", afirmó Russ Wetas, de 69 años, mientras el humo del monte Underwood cubría el cielo a sus espaldas.

En la costa opuesta del país, en la provincia de Terranova y Labrador (este), se ordenó el martes la evacuación en algunas regiones de su capital St. John tras la intensificación de un incendio.

Segunda peor temporada

En lo que va de 2025, Canadá registra su segunda peor temporada de incendios en cuanto a área destruida, según datos desde 1983.

Hasta ahora 7.4 millones de hectáreas, casi el tamaño de Panamá, han sido devastadas.

En 2023 se quemaron 17.3 millones de hectáreas, un récord que centró la atención mundial en la creciente amenaza de los incendios forestales potenciados por el cambio climático derivado de la actividad humana.

El monte Underwood está en la isla de Vancouver y es parte de una preocupante tendencia de incremento de los incendios forestales cerca de la costa.