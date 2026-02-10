Otras dos aerolíneas canadienses suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible

Dos aerolíneas canadienses anunciaron el martes que suspenden sus vuelos a Cuba después de que el gobierno de La Habana anunciara que los aviones no podrán repostar en la isla por falta de combustible, en medio de medidas de presión de Donald Trump.

Air Transat y WestJet, ambas especializadas en viajes vacacionales, se sumaron a Air Canada, que el lunes informó que cancelaba sus rutas a Cuba.

La economía cubana atraviesa una de sus peores momentos en seis décadas, agravado por las amenazas del presidente estadounidense contra cualquier país que exporte petróleo a la isla.

Air Transat dijo que cancela todos los vuelos a Cuba hasta al menos el 30 de abril, "ante los rápidos acontecimientos de las últimas horas y el anuncio de las autoridades cubanas de una prevista escasez de combustible de aviación en los aeropuertos de destino".

Impacto económico y medidas de repatriación

"Según cómo evolucione la situación, los vuelos a Cuba podrían reanudarse a partir del 1 de mayo de 2026", añadió.

Precisó que la aerolínea se pondría en contacto con los clientes que se encuentran actualmente en Cuba para su repatriación.

Por su parte, WestJet anunció "una retirada ordenada de nuestras operaciones de invierno (boreal) a Cuba" y dijo en un comunicado que también comenzaría a enviar aviones vacíos a Cuba —cargados con combustible adicional— para traer de regreso a los clientes.