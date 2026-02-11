Policía identifica a una joven de 18 años como la autora de masacre en Canadá

La policía de Canadá determinó el miércoles que una mujer transgénero de 18 años fue la autora del en un pueblo minero del oeste del país, con saldo de ocho muertos, incluida la madre y el hermano de la atacante.

Sin embargo, la policía todavía no tiene "ninguna idea" del móvil del ataque en una escuela secundaria y una residencia en Tumbler Ridge, un pequeño poblado de 2.400 habitantes en la provincia de Columbia Británica.

El subcomisario de la Gendarmería Real de Canadá, Dwayne McDonald, rectificó el número de víctimas por el tiroteo al reportar ocho muertos. El martes, la policía había informado inicialmente un saldo fatal de nueve.

La atacante fue identificada como Jesse Van Rootselaar, una mujer transgénero, que fue encontrada muerta por "una herida de bala autoinfligida", detalló McDonald en una rueda de prensa. En los hechos usó un arma de cañón largo y una pistola.

La policía halló seis personas muertas en la secundaria de Tumbler Ridge, cinco menores de 12 y 13 años y una educadora de 39 años.

La atacante, mató también a su madre y hermano en una vivienda, explicó McDonald.

Unas 25 personas también resultaron heridas, algunas de las cuales siguen entre la vida y la muerte.

Se trató de uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de Canadá.

"Luto" en Canadá

El país está "en estado de shock" y "la nación está de luto", dijo el primer ministro Mark Carney, quien ordenó bajar las banderas a media asta en todo Canadá durante siete días tras la tragedia.

"Estos niños y sus maestros fueron testigos de una crueldad inaudita. Quiero que todos sepan esto: todo nuestro país está con ustedes", afirmó en un emotivo discurso ante el Parlamento.

La atacante era conocida por agentes que habían realizado múltiples visitas a su casa en respuesta a llamadas de emergencia de salud mental, detalló McDonald.

A raíz de la tragedia, el primer ministro anunció el martes que cancelaba un viaje a Alemania previsto este miércoles para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El rey Carlos III, monarca de Canadá, dijo en un comunicado que él y la reina Camila estaban "profundamente conmocionados y apenados" por la tragedia.

"En un pueblo tan estrechamente conectado, se conoce el nombre de cada niño y cada familia es vecina", dijo.

Los tiroteos escolares siguen siendo poco frecuentes en Canadá en comparación con su vecino Estados Unidos.

Sin embargo, esta tragedia es una de las más mortales del país, tras el tiroteo masivo de 2020 en Nueva Escocia, que cobró 22 vidas y condujo a la prohibición de muchas armas de asalto.

Comunidad devastada

"Estamos devastados por la pérdida de vidas y por el profundo impacto de esta tragedia en las familias, los estudiantes, los profesores y toda la comunidad", declaró la municipalidad de Tumbler Ridge en un comunicado.

"Mi hijo menor acaba de terminar la secundaria (...). Mi hija mayor trabaja a 300 metros del colegio. Una vez más, faltó muy poco", dijo a la AFP, visiblemente afectado, Trent Ernst, un periodista local quien ha sido profesor suplente en el instituto de Tumbler Ridge, localidad conocida por sus actividades al aire libre, debido a la cercanía de las montañas y de un parque geológico.

Darian Quist, un estudiante del instituto, contó a la cadena pública CBC que estaba en clase cuando se les anunció un confinamiento. Al principio no sabía si era algo grave hasta que comenzó a recibir fotos "terribles" de la matanza.

"Bloqueamos las puertas con mesas durante más de dos horas", refirió. La policía los escoltó luego fuera del edificio.

"Uno piensa que estas cosas nunca pasan", dijo su madre, Shelley Quist, muy afectada. "No voy a perderlo de vista durante un buen tiempo", añadió sobre el joven que resultó ileso.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, describió la matanza como un hecho "inimaginable".

Es la segunda matanza registrada en Columbia Británica en menos de un año. En abril de 2025, un hombre mató a once personas en Vancouver al embestir con su camión a una multitud que celebraba un festival cultural filipino.