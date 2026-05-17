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Canadiense que viajó en crucero MV Hondius da positivo por hantavirus

Cuatro canadienses se encontraban a bordo del barco afectado por un foco de hantavirus

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    Canadiense que viajó en crucero MV Hondius da positivo por hantavirus
    El crucero Hondius, en el que viajaban los afectados por la cepa de hantavirus que se transmite entre personas. (EFE)

    Un caso sospechoso de contagio por hantavirus fue confirmado como positivo en Canadá en una persona que viajó a bordo del crucero MV Hondius, anunció el domingo la agencia de salud pública del país.

    Esta persona fue hospitalizada el jueves en la provincia de Columbia Británica (oeste) junto con su cónyuge, también pasajero del Hondius, quien por su parte dio negativo en las pruebas de detección, según un comunicado.

    "Hasta la fecha no se ha identificado ningún otro caso", según la misma fuente.

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    "El riesgo general para la población canadiense relacionado con el brote de hantavirus en los Andes, asociado al crucero MV Hondius, sigue siendo bajo por el momento", enfatizó la agencia.

    La cepa andina del hantavirus es la única conocida que puede propagarse entre personas.

    Cuatro canadienses se encontraban a bordo del barco afectado por un foco de hantavirus, que zarpó de Argentina el 1 de abril para una travesía por el océano Atlántico con 88 pasajeros y 61 tripulantes.

    Baja mortalidad

    A nivel mundial, el número de fallecidos asciende a tres.

    Actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus, una rara enfermedad transmitida por roedores. Pero las autoridades sanitarias aseguran que el riesgo es bajo y rechazan cualquier comparación con la pandemia de covid-19.

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