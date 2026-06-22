Tiroteo en Montreal deja tres muertos, incluido el sospechoso

Una imagen de la zona en la que se produjo el tiroteo, en el que un agente policial murió. ( FUENTE EXTERNA )

Un tiroteo ocurrido el lunes en un barrio judío de Montreal dejó tres muertos, incluido el presunto agresor, informó la policía canadiense.

Las autoridades no informaron de inmediato el motivo ni cómo se desarrolló el ataque, en el que murieron un policía y un civil, y otro agente resultó herido.

"Es con inmensa tristeza que confirmamos la muerte de uno de nuestros agentes de policía en el cumplimiento de su deber", señaló la policía de Montreal en un comunicado publicado en X.

La identidad del civil no se supo de inmediato, pero se esperaba que la policía de Montreal diera declaraciones a los periodistas más tarde este lunes.

El ataque ocurrió en una zona de restaurantes y supermercados kosher frecuentada por la comunidad judía de Montreal.

El Centro para Israel y Asuntos Judíos (CIJA), un destacado grupo de la sociedad civil canadiense, dijo que estaba "siguiendo de cerca la situación".

"Mientras aguardamos más detalles sobre la naturaleza de este aterrador incidente, pedimos a los miembros de la comunidad que se mantengan vigilantes", indicó el CIJA.

Una ciudad tranquila

La incidencia de tiroteos en Montreal se mantiene entre las más bajas de las grandes ciudades de América del Norte, una situación que ha sido destacada por medios locales como Montreal Gazette, que citó datos del Servicio de Policía de Montreal (SPVM) según los cuales la ciudad registró 31 homicidios en 2025, una cifra considerada récord por su bajo nivel.

El diario ha señalado que la tasa de asesinatos y de violencia armada es inferior a la de otras áreas metropolitanas comparables, mientras las autoridades atribuyen parte de ese resultado a estrategias de prevención y a un menor acceso a armas de fuego en comparación con Estados Unidos.

Le Journal de Montréal, otro diario de la ciudad ha resaltado que, pese a episodios aislados de violencia que generan gran atención pública, los tiroteos continúan siendo relativamente poco frecuentes en la ciudad.

Reportajes y análisis publicados en la prensa local coinciden en que Montreal mantiene una reputación de seguridad apoyada en estadísticas históricamente bajas y en políticas de control de armas más estrictas que las vigentes en muchas ciudades estadounidenses.