Canadá seguirá siendo "el socio más importante" de EE.UU. en áreas clave, dice primer ministro

La tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá escaló este martes, pero el primer ministro mantuvo el discurso de proximidad entre ambos países. ( EFE/EPA/ SPENCER COLBY )

Canadá seguirá siendo un socio crucial para Estados Unidos en "áreas clave", dijo el primer ministro Mark Carney el martes durante una reunión con inversores globales, en medio de la guerra comercial entre ambos países.

"A nuestros amigos estadounidenses, permítanme decirles lo siguiente: siempre seremos vecinos, y Canadá seguirá siendo el socio más importante de Estados Unidos en muchas áreas clave", declaró el primer ministro en la Cumbre de Inversiones de Canadá.

Productos esenciales gravados

Washington incrementó el martes los aranceles contra una serie de productos canadienses. Algunos quesos, pieles de animales, lanchas a motor, productos de papel o de acero están ahora sujetos a un gravamen del 50% a la entrada en Estados Unidos.

Estos cambios se anunciaron la semana pasada, después de que Ottawa impusiera derechos de aduana sobre productos estadounidenses en respuesta a los recargos establecidos previamente por Washington.

La economía canadiense ha desarrollado desde hace décadas una gran dependencia de Estados Unidos, el primer mercado del planeta, donde van a parar cerca de tres cuartas partes de sus exportaciones.