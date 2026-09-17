Carney desoye las amenazas de Trump y celebra "nueva alianza" de Canadá con la UE

El primer ministro canadiense, Mark Carney, acudió al Parlamento Europeo y apoyó la idea de una "nueva alianza" de su país con la UE. ( EFE/EPA/ SPENCER COLBY )

El primer ministro canadiense, Mark Carney, desestimó las amenazas de Donald Trump, y celebró este jueves ante el Parlamento Europeo la idea de una "nueva alianza" de su país con la UE, presentada como una garantía de "autonomía estratégica".

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra la iniciativa anunciada en la víspera y amenazó incluso con cortar las relaciones comerciales, aunque desde Bruselas se subrayó que el acuerdo no iba contra Washington.

"Nadie va a decirnos qué idioma debemos hablar, nadie va a dictarnos nuestra cultura ni con quién podemos alcanzar acuerdos internacionales", declaró Carney ante periodistas en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

En un contexto de distanciamiento con Washington, aliado tradicional de Bruselas y Ottawa, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles a Canadá convertirse en el primer "miembro asociado" del bloque.

El gesto molestó al presidente republicano, que la noche del miércoles lo consideró "un acto hostil" y amenazó con imponer "aranceles muy serios" o con dejar de "comerciar con Europa".

"La propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no está dirigida contra nadie", declaró Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión Europea.

"Más fuertes juntos"

La iniciativa presentada por Von der Leyen coincidió con la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde ofreció un discurso este jueves.

"Compartimos unos valores comunes por los que siempre hemos luchado y en cuya defensa debemos permanecer siempre vigilantes", afirmó Carney en la sede del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo.

"Europa y Canadá son más fuertes juntos", continuó. La UE y Canadá quieren ser "un faro para las democracias", no "dominar a otros", subrayó el canadiense.

Aunque el estatus de miembro asociado no está definido jurídicamente, la jefa ejecutiva de la UE propuso una cooperación más estrecha en industria, tecnología, defensa y energía.

También ofreció a Canadá sumarse a un futuro "Consejo Europeo de Seguridad" que quiere crear junto a Reino Unido y Noruega.

"Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE", dijo en la sesión del miércoles Von der Leyen a Carney, lo que provocó una ovación en pie en el hemiciclo.

"Canadá acoge favorablemente esta ambición, y puedo decirles que las encuestas muestran que una aplastante mayoría de canadienses apoya unos vínculos mucho más estrechos con Europa", replicó Carney en su discurso de este jueves.

"Ridículo"

Los tratados de la UE no contemplan la figura de un "miembro asociado", con lo que es incierto qué implicaría esta medida en la práctica.

Alemania ya había ofrecido este estatuto a Ucrania, que aspira a la plena adhesión, y sugirió que así podría asistir a reuniones y cumbres europeas, aunque sin derecho a voto.

"Creo que es ridículo", espetó Trump al ser interrogado sobre la iniciativa de la UE.

"Si hacen eso, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con Europa", advirtió.

Y agregó: "Si lo hacen de buena fe, está bien. Si lo hacen con mala intención, pondremos aranceles muy fuertes a Europa, lo que es una posibilidad".

Según la normativa de la UE, los 27 Estados miembros deben aprobar cualquier tipo de acuerdo de colaboración con un tercer país. Y el respaldo a la propuesta no está claro.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, señaló que son favorables a "crear vínculos cada vez más estrechos con Canadá", pero precisó que el proyecto debe ser "debatido, examinado y analizado".

Bruselas y Ottawa, ambas afectadas por los aranceles y las amenazas territoriales de Estados Unidos y por la competencia de China, ya mantienen un nivel considerable de cooperación.

Gracias al acuerdo de libre comercio CETA, que eliminó casi todos los aranceles, el comercio de bienes y servicios entre ambas economías subió en más de un 80% desde 2016.

Además, este año Canadá se ha convertido en el primer país no perteneciente a la UE en incorporarse a un emblemático programa de préstamos para la defensa.