El Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Mark Carney, en la Cumbre del G7, donde también se abordó el tema de la represión de Irán contra su población. ( EFE )

El Gobierno canadiense anunció el miércoles nuevas sanciones contra altos cargos de Irán y entidades dirigidas por la República Islámica "debido a su papel en la brutal represión" contra la población.

Los sancionados en esta nueva ronda son cinco altos cargos de seguridad y del Gobierno y cinco entidades dirigidas por el Estado, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Sanciones por represiones

"Estas personas y entidades han contribuido a los esfuerzos de Irán por reprimir la disidencia y restringir las libertades fundamentales de la población iraní, en particular mediante la vigilancia digital, la censura, el uso ilegal de la violencia, la detención arbitraria y la intimidación", explicó el ministerio.

A finales de diciembre, se desataron en el país protestas por el costo vida, un movimiento que se transformó en masivas manifestaciones contra el gobierno.

Teherán reconoce que 3,000 personas murieron durante las protestas, debido, asegura, a "actos terroristas" orquestados por Estados Unidos e Israel.

Por su parte, varias ONG con sede en el extranjero afirman que las miles de muertes durante las protestas fueron causadas por la represión de las autoridades.

Las sanciones de agosto

El 15 de agosto de 2026, el Gobierno de Canadá anunció sanciones contra cinco altos funcionarios iraníes a los que responsabilizó de acciones que amenazaron la seguridad de la navegación internacional en el estrecho de Ormuz, paso estratégico que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo. La ministra canadiense de Exteriores, Anita Anand, presentó la medida como parte de la respuesta de Ottawa a actuaciones que, según su Gobierno, socavaron la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales.

Las sanciones alcanzaron, según la información divulgada, a un alto cargo de la Guardia Revolucionaria iraní, al presidente del comité de política exterior y seguridad nacional, a un comandante naval y al responsable del sindicato de exportadores de energía de Irán.

Las medidas prohíben a ciudadanos y entidades canadienses realizar operaciones con los sancionados y ordenan congelar los activos que estos pudieran tener bajo jurisdicción canadiense. Con esta decisión, Canadá elevó a 232 los individuos iraníes y a 260 las entidades sometidas a medidas restrictivas.

La decisión canadiense se produjo en medio de una fuerte tensión en torno a Ormuz. De acuerdo con datos oficiales citados por Ottawa, unas 1,500 embarcaciones permanecían varadas en el golfo Pérsico hasta el 6 de agosto, mientras alrededor de 20,000 marineros no podían abandonar la zona.

Canadá vinculó las sanciones con una estrategia coordinada con sus aliados para defender la libertad de navegación y subrayó la importancia del estrecho para el comercio mundial y la seguridad energética. La información fue publicada por Infobae el 15 de agosto de 2026, con datos de Europa Press y del Gobierno