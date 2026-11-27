Pete Hoekstra, el embajador de Estados Unidos en Canadá. ( ARCHIVO )

Una petición suscrita por 285,993 personas que reclama la expulsión del embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra, fue presentada ayer ante la Cámara de los Comunes, en un nuevo episodio de las tensiones entre ambos países desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

La iniciativa exige al Gobierno del primer ministro Mark Carney declarar persona non grata al diplomático por actuaciones que los firmantes consideran incompatibles con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

La diputada del Partido Verde Elizabeth May, encargada de presentar la petición, acusó a Hoekstra de insultar reiteradamente a los canadienses y de incumplir las normas elementales de la diplomacia.

Entre los agravios figuran sus pronunciamientos sobre la eventual incorporación de Canadá a Estados Unidos como el estado número 51 y sus presuntas intervenciones en asuntos de política interna.

Los firmantes también solicitan una investigación parlamentaria sobre posibles injerencias estadounidenses, particularmente en relación con el movimiento separatista de la provincia de Alberta.

Hoekstra ha negado tener conocimiento de las reuniones sostenidas entre dirigentes separatistas de Alberta y funcionarios del Departamento de Estado estadounidense entre abril de 2025 y enero de 2026.

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Respuesta del Gobierno canadiense

La petición, promovida por Leanne Walker, residente de Calgary, recogió firmas durante cuatro meses. Ontario concentró el mayor respaldo, con 123,412 adhesiones, seguida de Columbia Británica, Alberta y Quebec.

El Gobierno canadiense dispone de 45 días para responder formalmente al Parlamento, aunque no está obligado a acceder a las demandas de los firmantes.

El artículo 9 de la Convención de Viena faculta al Estado receptor a declarar persona non grata a cualquier diplomático extranjero sin necesidad de justificar su decisión.

Carney había rechazado anteriormente la posibilidad de expulsar a Hoekstra, en momentos en que Ottawa procura preservar sus relaciones comerciales y de seguridad con Washington.

La embajada estadounidense confirmó que conoce la iniciativa, pero declinó formular comentarios adicionales.

Hoekstra, excongresista republicano por Michigan y embajador en los Países Bajos durante el primer mandato de Trump, ocupa la representación diplomática en Ottawa desde abril de 2025.