Jamaica mantiene la vigilancia por el paso de la tormenta tropical Melissa

Fotografía cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC). ( NOAA )

El Gobierno de Jamaica mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución de la tormenta tropical Melissa, que se desplaza lentamente por el mar Caribe y podría impactar la región sur y noreste de la isla con lluvias fuertes y ráfagas de viento a partir del jueves, según reportó el periódico de Jamaica, The Gleaner.

El Ministerio de Educación instó este martes a los consejos escolares y directores de centros educativos a evaluar las condiciones locales de cada institución y tomar decisiones informadas sobre la continuidad de las clases, bajo la orientación de los directores regionales.

En un comunicado emitido en la noche, el ministerio aclaró que no se ha emitido ninguna orden general de cierre de escuelas, aunque se mantienen en observación las condiciones meteorológicas y los reportes de la Oficina Meteorológica de Jamaica.

Lluvias fuertes desde el jueves

De acuerdo con el pronóstico del servicio meteorológico jamaiquino, Melissa se moverá cerca del suroeste de Haití y el sureste de Jamaica a finales de esta semana, manteniéndose sobre aguas del Caribe durante la mayor parte del periodo.

El sistema traerá lluvias moderadas a fuertes, vientos con ráfagas que podrían alcanzar fuerza de tormenta tropical y condiciones marítimas peligrosas, especialmente sobre las parroquias del noreste y sur de Jamaica el jueves y viernes.

Se espera que los períodos de lluvia continúen hasta el fin de semana, con riesgo de inundaciones en zonas propensas y posibles interrupciones en el transporte terrestre.

Educación prioriza seguridad escolar

La ministra de Educación, senadora Dana Morris Dixon, declaró que la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar es la principal prioridad de su cartera.

"Animo a los consejos escolares y directores a mantenerse en contacto con sus directores regionales para recibir orientación en tiempo real, y a mantener comunicación constante con los padres y tutores", expresó la funcionaria.

Morris Dixon pidió a las familias estar atentas a las actualizaciones de cada institución y aseguró que el ministerio mantiene una coordinación permanente con el Servicio Meteorológico de Jamaica para garantizar que la información llegue de forma oportuna y precisa a las comunidades educativas.

El Ministerio anunció que emitirá una nueva actualización este miércoles a las 5:00 de la tarde, en función de la evolución del sistema y los informes meteorológicos más recientes.