Jamaica comienza a sentir los efectos del huracán Melissa, con intensas lluvias y viento en varias zonas del país mientras Melissa de categoría 5 avanza lentamente hacia la isla.

En las transmisiones en vivo desde diversos puntos de la capital, especialmente en el área de Half Way Tree ( conocido como Halfatri), uno de los puntos más concurridos de Kingston, las calles lucen vacías. En las videos, se obsevan los cables eléctricos balanceándose por la fuerza del viento y la lluvia limita la visibilidad.

Además, muy pocas personas se visualizan transitando por las calles.

Vientos de 280 km/h

En la madrugada de este martes 28 de octubre, las condiciones en Jamaica se deterioraban rápidamente a medida que el huracán Melissa, de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se aproximaba lentamente a la isla con vientos sostenidos de 175 millas por hora (280 kilómetro por hora) y una presión central mínima de 901 milibares, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés).

A las 5:00 a.m., el fenómeno calificado como "extremadamente peligroso", se encontraba a 115 millas (180 kilómetro) al oeste de Kingston y a 290 millas (465 km) al suroeste de Guantánamo, Cuba, desplazándose hacia el norte-noreste a una velocidad de 7 km/h.

Las autoridades meteorológicas adviertieron que Jamaica podría enfrentar vientos catastróficos, lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y deslizamientos de tierra. En ese sentido, instaron a la población a mantenerse resguardados.