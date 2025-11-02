EE. UU. refuerza presencia militar en el Caribe ante creciente tensión con Venezuela

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe, en medio de un enfrentamiento con el presidente venezolano Nicolás Maduro. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos ha continuado el fortalecimiento de sus fuerzas en el Caribe y las indicaciones apuntan cada vez más a la posibilidad de acciones directas contra Venezuela. En las últimas semanas, unidades navales, aéreas y de operaciones especiales han sido desplazadas a posiciones estratégicas en la región, en particular en el arco caribeño sur, en un contexto marcado por ejercicios militares, ampliación de infraestructura y movimientos coordinados con países insulares.

Uno de los principales componentes del despliegue es la presencia del portaaviones de propulsión nuclear USS Gerald R. Ford, acompañado por su grupo de ataque. Esta agrupación incluye destructores y cruceros equipados con sistemas de misiles guiados, así como un submarino nuclear. La flotilla cuenta con aeronaves embarcadas de múltiples funciones, entre ellas cazas, aeronaves de vigilancia, transporte y alerta temprana. Este posicionamiento permite a Estados Unidos mantener capacidad ofensiva, defensiva y de apoyo logístico en un radio amplio del Caribe y la fachada marítima del norte de Sudamérica.

A la par del despliegue naval, se ha reforzado el componente aéreo en territorio estadounidense en el Caribe. Aviones de combate F-35 han sido observados operando en la antigua base naval de Roosevelt Roads, ubicada en Ceiba, Puerto Rico. La instalación, desactivada como base naval en 2004, ha sido objeto de trabajos de reacondicionamiento. Las labores incluyeron rehabilitación de pistas, áreas de rodaje y hangares, así como la implementación de restricciones temporales de acceso aéreo. La reactivación de esta base brinda una plataforma cercana para operaciones aéreas hacia el Caribe meridional.

El despliegue incluye también aeronaves de patrulla marítima, transporte estratégico, helicópteros militares y aviones de inteligencia y vigilancia. Se ha observado un incremento de vuelos tácticos y de reconocimiento en rutas del Atlántico occidental y puntos próximos al espacio aéreo venezolano y a corredores marítimos utilizados por embarcaciones civiles y militares.

Las fuerzas navales estadounidenses han ejecutado además ejercicios de guerra anfibia, maniobras de desembarco y prácticas de fuego real en zonas internacionales del Caribe. Entre las unidades movilizadas figuran buques de asalto anfibio capaces de transportar infantería de marina, vehículos blindados y sistemas de artillería móvil. Dichas maniobras incorporaron inserción de tropas desde mar hacia costa, operaciones aerotransportadas y despliegue simultáneo de helicópteros de ataque y transporte.

Como parte de estos movimientos, el destructor USS Gravely realizó una visita oficial a Trinidad y Tobago, donde participó en actividades conjuntas con las Fuerzas de Defensa locales. Tras esta escala, las autoridades trinitenses elevaron el nivel de alerta militar e instruyeron el acuartelamiento del personal, acompañado de suspensión de permisos y notificación a los efectivos sobre la necesidad de permanecer disponibles para despliegues inmediatos. Este incremento del nivel de preparación siguió a la llegada del buque y precedió a ejercicios adicionales en aguas próximas.

Venezuela ha respondido a la escalada militar con refuerzos de seguridad en zonas costeras del Caribe y áreas fronterizas. Las Fuerzas Armadas venezolanas han movilizado tropas adicionales, reforzado su presencia en bases navales del oriente del país y declarado estado de vigilancia permanente. Además, se han fortalecido unidades de defensa aérea y patrullaje marítimo, incluyendo la reubicación de embarcaciones militares y equipos de vigilancia electrónica.

En Puerto Rico, además de la reapertura funcional de Roosevelt Roads, se ha observado mayor movimiento de personal militar estadounidense, equipos de apoyo logístico y aeronaves tácticas. La base ha retomado actividades operativas relacionadas con almacenamiento, abastecimiento y movilidad aérea. Su localización permite reducir tiempos de despliegue hacia el norte de Venezuela y hacia otros puntos estratégicos del arco caribeño.

El despliegue estadounidense se ha realizado en paralelo con acciones marítimas de interdicción en el Caribe. Se han reportado operaciones contra embarcaciones catalogadas como sospechosas de transporte ilícito, que han incluido el uso de fuerza letal y destrucción de naves. Estas operaciones han sido enmarcadas en programas de seguridad marítima y lucha contra redes criminales transnacionales.

En diversos países caribeños se han registrado aumentos de vigilancia portuaria, controles reforzados en aeropuertos internacionales y coordinación ampliada de seguridad marítima. Autoridades navales y aéreas de la región han reportado mayor interacción operativa con unidades estadounidenses, así como el mantenimiento de canales de coordinación en el marco de acuerdos vigentes de cooperación militar y seguridad.

Hasta el momento, el Gobierno estadounidense ha reiterado que no ha autorizado una operación terrestre abierta en territorio venezolano. Sin embargo, se ha confirmado la activación de capacidades para operaciones especiales y de inteligencia, además de la presencia de medios militares listos para actuar en un amplio espectro de misiones en la región.

El escenario actual combina proyección aeronaval, reactivación de infraestructura militar, presencia de tropas, vigilancia intensiva, maniobras de entrenamiento conjunto y posturas elevadas de alerta en varios países caribeños. La capacidad operativa instalada permite reacción rápida, despliegue flexible y mantenimiento sostenido de fuerzas en puntos clave del Caribe y su periferia.

La evolución del cuadro dependerá del tiempo de permanencia del grupo aeronaval en la región, la continuidad de actividades militares en Puerto Rico, la respuesta de países vecinos y el nivel de preparación mantenido por las fuerzas armadas venezolanas. Por el momento, la región permanece bajo alta actividad militar y vigilancia estratégica, con medios estadounidenses posicionados y capacidad operativa activa.

