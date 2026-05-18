Cuba avisa que habrá un baño de sangre si EE. UU. intenta intervenir en la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió ayer que una eventual intervención militar de Estados Unidos provocaría "un baño de sangre y consecuencias incalculables", al denunciar lo que calificó como "amenazas de agresión militar" por parte de Washington. En un mensaje difundido en la red X, el mandatario aseguró que Cuba "no representa una amenaza" para Estados Unidos y defendió el derecho de la isla a responder ante cualquier acción bélica externa.

Las declaraciones se producen en un momento particularmente delicado para las relaciones bilaterales. La administración del presidente Donald Trump ha endurecido significativamente su política hacia La Habana, combinando nuevas sanciones económicas, restricciones energéticas y presiones diplomáticas con un discurso cada vez más agresivo.

La Habana vive una de las semanas de mayor tensión política y diplomática de los últimos años, en medio de una creciente confrontación con Washington que coincide con el agravamiento extremo de la crisis económica y energética en la isla.

Una nación fallida

En una entrevista difundida por Fox News, Trump afirmó que Cuba es "una nación totalmente fallida" y sugirió que el Gobierno cubano terminará buscando negociar directamente con Washington. Paralelamente, medios estadounidenses revelaron que el Departamento de Justicia estudia una posible acusación formal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al Rescate, incidente en el que murieron cuatro personas.

Aunque Trump evitó confirmar públicamente la investigación, sí reconoció que Estados Unidos tiene "mucho de qué hablar sobre Cuba". La posibilidad de una acusación contra Castro, de 94 años, sería interpretada en La Habana como una escalada política sin precedentes desde el restablecimiento parcial de relaciones diplomáticas iniciado en 2014.

La tensión

La tensión aumentó aún más tras la visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, quien sostuvo reuniones con altos funcionarios cubanos y responsables de inteligencia. Aunque oficialmente el encuentro fue presentado como parte de contactos de seguridad, en sectores políticos y diplomáticos cubanos se interpretó como una señal de presión directa de Washington.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/cuba-combustible-efe-79d0d8de.jpg Vehículos pasan frente a una gasolinera vacía en La Habana (Cuba). Cuba implementará precios variables para el combustible vendido en moneda extranjera, una medida destinada a contrarrestar el aumento de los costos de importación. (EFE)

Crisis de energía y combustible en Cuba

Mientras tanto, la situación interna en Cuba continúa deteriorándose aceleradamente. La isla enfrenta una grave crisis energética agravada por el bloqueo petrolero impuesto desde enero por Estados Unidos.

El Gobierno ha reconocido la escasez crítica de diésel y fueloil para alimentar un sistema eléctrico sostenido por antiguas termoeléctricas, lo que ha provocado apagones prolongados en casi todo el país.

Las consecuencias comienzan a sentirse en todos los sectores. Universidades suspendieron clases presenciales para ahorrar electricidad y miles de estudiantes dependen de una enseñanza virtual afectada constantemente por cortes de energía.

"Proteger, resistir, sobrevivir y vencer" En paralelo al mensaje de Díaz-Canel, la Defensa Civil comenzó a distribuir entre la población una guía familiar sobre cómo actuar ante una "hipotética agresión militar contra Cuba". El documento recomienda preparar mochilas con alimentos no perecederos, mantenerse atentos a alarmas aéreas y seguir protocolos de emergencia. El manual, titulado "Proteger, resistir, sobrevivir y vencer", ha alimentado la percepción de incertidumbre entre muchos cubanos.