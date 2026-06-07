Llega a Cuba nuevo cargamento con ayuda humanitaria mexicana

Este es el sexto cargamento de ayuda humanitaria enviado desde México a la isla desde febrero. ( AFP )

Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria procedente de México llegó este domingo a Cuba, un país sumido en una grave crisis económica y social, cuatro meses después de que Washington impusiera un bloqueo petroléro.

Este es el sexto cargamento de ayuda humanitaria enviado desde México a la isla desde febrero.

El carguero "Asian Katra" ingresó en el puerto de La Habana por la mañana de este domingo, según observaron periodistas de AFP.

Estados Unidos impuso un bloqueo petroléro a Cuba, ubicada a 150 km de la costa del estado de Florida, desde finales de enero, alegando la "amenaza extraordinaria" que la isla representaría para la seguridad nacional estadounidense.

Impacto del bloqueo petroléro impuesto por Estados Unidos

Desde entonces, solo se ha permitido el atraque de un petroléro ruso, cuyas reservas ya se han agotado.

El jueves, el representante de la ONU en la isla alertó sobre la creciente emergencia humanitaria que enfrentan 9,6 millones de habitantes, y describió un "cóctel explosivo" al inicio de la temporada de huracanes.

Desde el lanzamiento hace dos meses del plan de acción humanitaria de la ONU, estimado en de más de 90 millones de dólares -de los que solo se ha financiado una tercera parte-, las condiciones "se han deteriorado en casi todos los sectores", enfatizó Francisco Pichon.