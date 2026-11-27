Al grito de "¡Nos kier nos lama!" ("¡Queremos nuestras playas!"), residentes de Aruba se congregaron en 2025 en la playa Basiruti para la primera de varias protestas contra el desarrollo turístico. De fondo sonaba "Lo que le pasó a Hawái", del artista puertorriqueño Bad Bunny, junto con canciones arubianas.

"Quieren quitarme el río y también la playa

Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya

No, no sueltes la bandera ni olvides el lelolai

Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái".

Rhakeem Samuel, quien se sumó a las protestas, se sintió identificado con la canción. Aunque nunca había sido muy fanático de Bad Bunny, al escuchar la letra dice que se le erizó la piel.

"Pensé: ´Wao, nos está diciendo que no dejemos que nos pase lo que le pasó a Hawái´", dice Samuel. "Sentí como si nos estuviera hablando a nosotros".

En "Lo que le pasó a Hawái", de su álbum de 2025 Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny establece paralelismos entre Puerto Rico y Hawái, y advierte sobre el desplazamiento de las comunidades locales y la pérdida de identidad cultural. La letra habla de residentes que pierden acceso a sus tierras, playas y barrios.

A Samuel le impactaron en particular las referencias a una abuela que se ve obligada a dejar su hogar, así como la invitación a aferrarse a la bandera y a no olvidar el lelolai, un estribillo de la música típica puertorriqueña que también se escucha en la música tambú de Aruba y Curazao. "Me identifiqué con eso. La volví a escuchar hace poco y me tocó el alma".

Pero para Samuel, la conexión va más allá de la canción.

"No solo estamos perdiendo nuestras playas, sino también nuestra identidad y lo que significa ser arubiano. Eso está ligado a nuestra naturaleza. Es parte de quienes somos", dice. "Por eso empecé a protestar y por eso voy a seguir haciéndolo".

Las manifestaciones en Basiruti, junto a Palm Beach, en la costa noroeste de Aruba, no fueron la primera expresión de resistencia al desarrollo turístico. En 2018, el movimiento político RAIZ reunió 5,000 firmas en menos de dos semanas para una petición que exigía una moratoria legal a la construcción de nuevos hoteles, propiedades de tiempos compartidos y condominios.

En 2023, el activista Nigel Maduro fue arrestado tras pintar con aerosol las palabras "No More Hotels" cerca de Eagle Beach, otra playa en la costa oeste de la isla. Su arresto provocó indignación en las redes sociales y generó apoyo a su mensaje, lo que contribuyó a impulsar el movimiento "Land Back" entre jóvenes residentes.

El movimiento organizó luego manifestaciones y encuentros conocidos como "fiestas de playa", centrados en proteger el territorio y el medioambiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/img-6c73c429.jpg Dos escenas de las protestas contra el desarrollo turístico en Aruba: Rhakeem Samuel, a la izquierda, participa en una manifestación, mientras residentes y visitantes se reúnen en la playa Basiruti. (MELISSA STAMPER | CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO)

Pero las preocupaciones no se limitaban a quienes participaban en las protestas. Una encuesta de 2024 de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA en inglés) encontró que, aunque la mayoría de los residentes seguía reconociendo la importancia económica del turismo, las inquietudes sobre su impacto en la vida cotidiana eran más comunes que en 2018.

Entre los temas señalados estaban el costo de la vivienda, el costo de vida, el daño ambiental y la presión sobre la infraestructura.

Un año después de las protestas en Basiruti, las disputas sobre el uso de la costa de Aruba han adquirido nuevas dimensiones. Los conflictos por actividades comerciales en la costa norte de la isla han llegado a los tribunales, mientras operadores turísticos también han salido a la calle para protestar contra restricciones que afectan sus negocios.

Entretanto, el Gobierno anunció planes para revisar las normas sobre las playas, crear un sistema de registro para los alquileres a corto plazo y considerar cambios al marco de planificación territorial.

Para Jourella Arends, la creciente presión del turismo se manifiesta en rutinas cotidianas que antes daba por sentadas. Solía nadar para hacer ejercicio una o dos veces por semana y pasar los fines de semana en la playa. Ahora, dice, que incluso temprano en las mañanas de días laborables puede ser difícil encontrar estacionamiento.

Antes de llegar al agua, a veces tiene que abrirse paso entre 50 y 75 turistas, según calcula. Una pequeña ensenada de la costa norte, como Tres Trapi, que antes era uno de sus lugares favoritos para nadar y practicar esnórquel, se ha llenado tanto que casi no va.

"No culpo a los turistas", dice. "Pero Aruba ya no es el mismo lugar para vivir que era antes".

Acceso a las playas

Desde hace mucho tiempo, las playas de Aruba se consideran espacios públicos, un principio que se remonta a los primeros años del desarrollo de la industria turística de la isla.

Cuando el Gobierno adoptó su política de gestión de playas en agosto de 2014, reafirmó que estas debían seguir siendo igualmente accesibles para residentes y visitantes.

Las condiciones de los permisos otorgados a los hoteles en 2018 establecían explícitamente que las palapas —estructuras abiertas por los lados y con techo de paja— ubicadas en terrenos públicos pertenecían al Gobierno y estaban disponibles por orden de llegada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/img2-15c1cc43.jpg Palapas en la playa Manchebo, en Aruba. (MELISSA STAMPER | CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO)

En febrero de 2026, el ministro de Turismo, Wendrick Cicilia, reiteró ese compromiso y declaró que ninguna playa de Aruba pertenecería jamás a un hotel. Sin embargo, unas directrices provisionales introducidas apenas dos meses después permiten que los hoteles con permisos vigentes asignen palapas a sus huéspedes e incluso las consideren ocupadas cuando no haya ningún huésped presente.

Aunque las directrices sostienen que las playas siguen siendo públicas, les dan a los hoteles mayor control sobre quién puede usar las estructuras que ofrecen sombra.

Una isla en una encrucijada

Para Maduro, Hawái es una advertencia sobre el futuro de Aruba. "Aruba es el Hawái del Reino Neerlandés", dice. "Tenemos los síntomas de estar convirtiéndonos en Hawái".

Maduro recuerda que habló con un participante nativo hawaiano durante una conferencia sobre el clima. "Me advirtió que detuviera esto ahora mismo", dice Maduro. "Aruba apenas está en las primeras etapas de lo que le pasó a Hawái".

Aruba y Hawái tienen historias coloniales y estatus políticos distintos. Hawái fue un reino independiente antes de que su monarquía fuera derrocada en 1893 y las islas fueran anexadas por Estados Unidos en 1898.

Se convirtió en el estado número 50 de Estados Unidos en 1959. Aruba, que fue una colonia neerlandesa, obtuvo en 1986 el estatus de país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Sin embargo, sus economías cuentan una historia similar. Ambas islas han llegado a depender en gran medida del turismo y atraen visitantes con sus playas de arena blanca, aguas cristalinas, actividades acuáticas y tradiciones culturales distintivas.

Lo que preocupa a Maduro no es el turismo en sí, sino la posibilidad de que una isla cada vez más organizada en función de los visitantes se vuelva menos accesible para quienes la consideran su hogar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/img3-affa0583.jpg Playa Hāpunā, en Hawái. (AUTORIDAD DE TURISMO DE HAWÁI | TOR JOHNSON.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/img4-a0fd5a3d.jpg Playa Andicuri, en la costa este de Aruba. (AUTORIDAD DE TURISMO DE ARUBA.) ‹ ›

Es una preocupación que comparten residentes de ambas islas, aunque la mayoría sigue reconociendo la importancia económica del turismo. Según la Encuesta de Percepción de los Residentes de 2025 de la Autoridad de Turismo de Hawái, el 72 % tenía una opinión favorable del turismo.

Sin embargo, el 66 % creía que su isla se gestionaba en beneficio de los turistas, a costa de la población local, y el 80 % opinaba que la economía dependía demasiado del turismo.

La autoridad turística de Aruba, la ATA, encontró una tensión similar. En su Encuesta de Percepción Local de 2024, el 68 % de las personas encuestadas expresó una opinión positiva del turismo.

Aun así, los residentes señalaron inquietudes por el aumento del costo de vida, la falta de viviendas asequibles, la presión sobre la infraestructura, el daño ambiental y la poca proporción de los ingresos generados por el turismo que llega a la población local.

El mercado de vivienda muestra cómo se manifiestan estas presiones. En Hawái, la mediana del precio de venta de una vivienda unifamiliar fue de $950,000 en 2024, un precio que menos de uno de cada cuatro hogares podía pagar, según la Organización de Investigación Económica de la Universidad de Hawái.

Su Factbook de Vivienda de 2025 identificó alrededor de 34,000 alquileres vacacionales de corta duración, equivalentes al 6 % del inventario de viviendas del estado y al 41 % en West Maui. En diciembre de 2025, legisladores de Maui aprobaron una prohibición gradual de miles de alquileres vacacionales para ayudar a devolver esas viviendas a los residentes.

En Aruba, más de 3,800 familias estaban en lista de espera para obtener vivienda social, según el informe anual de 2025 de la organización de vivienda, Fundación Cas pa Comunidad Arubano.

Al mismo tiempo, un inventario encargado por la ATA calculó que, a finales de 2023, operaban en la isla 3,748 unidades de alquiler vacacional de corta duración, equivalentes al 9 % de las viviendas existentes. Más del 60 % de esos alquileres se concentraban en Noord y Tanki Leendert, dos zonas que incluyen barrios residenciales.

En octubre de 2026, casi tres años después de ese inventario, el Gobierno de Aruba aprobó un plan de acción que exige registrar los alquileres vacacionales existentes.

Alquileres vacacionales

La ministra de Relaciones del Reino, Educación, Juventud, Innovación y Deportes, Gerlien Croes, reconoció que los alquileres vacacionales de corta duración habían aumentado durante años sin regulación ni supervisión gubernamental adecuadas, aunque describió el sector como casi indispensable para la economía de Aruba.

"Esta iniciativa busca aportar mayor claridad, estructura y seguridad jurídica a un sector que se ha convertido en una parte importante de la economía turística de la isla", dijo el ministro de Economía y Finanzas, Geoffrey Wever. El proceso de registro busca ofrecer un panorama más claro del sector y determinar si cada propiedad cumple con las normas vigentes. Pero no establece un límite a los alquileres vacacionales ni aborda cómo su crecimiento afecta la disponibilidad de vivienda para los residentes.

La ATA también ha pedido moderar el crecimiento de visitantes. Su principal ejecutiva, Ronella Croes, ha señalado la vivienda, la infraestructura y la calidad de vida de los residentes como preocupaciones apremiantes.

Propuso limitar a 1.4 % el crecimiento de las llegadas de visitantes que pernoctan en la isla en 2027, junto con una estrategia para atraer visitantes que gasten más, reducir las llegadas de cruceros y regular con mayor rigor los alquileres vacacionales. Sin embargo, la meta no es un límite obligatorio y la ATA no controla los permisos ni las decisiones de desarrollo que determinan cuánto más alojamiento turístico se construirá.

La industria hotelera también pide límites. La Asociación de Hoteles y Turismo de Aruba (AHATA en inglés) aboga por limitar los vuelos y las llegadas de cruceros, regular con mayor rigor los alquileres vacacionales y establecer una moratoria a nuevos hoteles y condominios. Sin embargo, la asociación representa a una industria que ya tiene prevista una expansión hotelera adicional.

En respuesta a una pregunta del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre cómo podrían conciliarse miles de unidades de alojamiento turístico planificadas con estudios que indican que Aruba ya superó su capacidad de carga, AHATA no abordó directamente los proyectos previstos. En cambio, pidió medidas de política pública para reducir los cruceros y los vuelos.

Un borrador del plan de transformación turística, fechado en agosto de 2026, se hizo público en septiembre. La propuesta del Ministerio de Turismo plantea que los grandes proyectos nuevos de alojamiento no agraven la escasez de vivienda en Aruba y esboza un programa de asistencia para vivienda e hipotecas dirigido a residentes.

Pero del plan no han surgido medidas concretas, por lo que sigue sin respuesta cómo pretende el Gobierno gestionar el crecimiento turístico y las presiones cada vez mayores que genera en la isla.

Las autoridades turísticas de Hawái impulsan un cambio similar hacia visitantes que gasten más y una mayor atención al impacto del turismo en las comunidades locales. Pero, en ambos destinos, la pregunta es si una estrategia centrada en atraer a otros tipos de visitantes puede hacer frente a las presiones que genera la continuidad del desarrollo turístico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/img5-1e76cc20.jpg Entrada principal de la terminal de cruceros del puerto de Oranjestad. (MELISSA STAMPER | CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO)

¿De quién es la isla?

El alcance del turismo en Aruba sigue creciendo. Entre 2022 y 2025, las llegadas de visitantes que pernoctaron en la isla aumentaron de 1.1 millones a más de 1.5 millones, mientras que las noches de estadía subieron de 8 millones a 10.3 millones. Solo en 2025, Aruba registró casi 14 llegadas de visitantes que pernoctaron por cada residente de la isla.

Las llegadas de pasajeros de cruceros también aumentaron: de alrededor de 610,000 en 2022 a más de 970,000 en 2025. Según la ATA, ese año los alojamientos alternativos representaron el 39 % de las noches de estadía de los visitantes.

Para Carolyn Rasmijn, esa expansión se hace visible en su barrio. Describe más tráfico, molestias a altas horas de la noche y viviendas utilizadas para negocios relacionados con el turismo. Cerca de su casa, una propiedad residencial se convirtió en una oficina de una compañía de alquiler de automóviles, dice, cuyos vehículos se estacionan por todo el vecindario. "La infraestructura no está diseñada para tantos carros", dice Rasmijn.

A lo largo de la costa de Aruba, la residente Lara Kuiperi se preocupa por el impacto del turismo recreativo. Se refiere a embarcaciones ancladas cerca de los arrecifes de coral, lo que podría dañar la vida marina y poner en peligro a quienes nadan, así como vehículos todoterreno utilitarios (UTV, en inglés) que transitan cerca de los bordes de acantilados sobre zonas frecuentadas por bañistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/img6-6520464c.jpg Vehículos todoterreno hacen una parada en la ensenada de Tres Trapi. (MELISSA STAMPER | CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO)

La pregunta de para quién se desarrolla Aruba también abarca su cultura. Para el cantante arubiano y cofundador de la Fundación Go Cultura, Edjean Semeleer, quien lleva más de treinta años trabajando en el sector artístico de la isla, el turismo ha influido en lo que interpretan los músicos locales. A menudo se prefieren las canciones internacionales a las composiciones arubianas, dice, aunque entiende por qué los artistas que dependen de trabajos remunerados se adaptan a su público.

Pero Semeleer cuestiona que los turistas necesariamente prefieran la música internacional que ya conocen. Durante un recorrido en carro por la zona de Palm Beach con su iniciativa cultural, Paranda Nacional di Dande, llevó la música tradicional arubiana de fin de año a los turistas que caminaban por allí. Algunos se detuvieron a escuchar y participar, aunque la tradición no se había adaptado para ellos.

"Me preocupa que las decisiones económicas tengan tanto peso que corramos el riesgo de perder influencia sobre cómo se desarrolla nuestra propia isla", dice.

Maduro ve esa tensión reflejada en la manera en que Aruba se presenta a los visitantes. "Ya casi no se ven reflejadas nuestras propias tradiciones", dice. "Celebraciones como Dera Gay, una fiesta tradicional arubiana de la cosecha que se celebra a finales de junio, rara vez se ven en hoteles o tiendas. Pero sí se celebran el 4 de julio".

¿Quién decide cuánto es demasiado?

Las presiones que describen los residentes no surgieron de la noche a la mañana. Marisol Lopez Tromp, quien fue ministra de Asuntos Sociales e Infraestructura entre 2001 y 2009, recuerda que cuestionó la expansión hotelera y sus consecuencias para la vivienda y los trabajadores migrantes.

"¿Para quién están construyendo?", recuerda haber preguntado.

Aruba debatía los límites del crecimiento turístico mucho antes de que Lopez Tromp llegara al Gobierno. Ya en 1977, el Gobierno de la isla discutió una moratoria a la construcción de habitaciones hoteleras adicionales, ante las preocupaciones por la infraestructura, el empleo y el ritmo del desarrollo.

Pero la construcción de hoteles se aceleró después de que Aruba se convirtió en un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos en 1986. Según el planificador urbano Sam Cole, entre 1985 y 2000 se construyeron aproximadamente diez hoteles nuevos, con unas 4,000 habitaciones en total.

Para 1994, el Gobierno de Aruba había concluido que la industria turística había alcanzado sus límites físicos de expansión. En el acuerdo de gobierno de ese año, se comprometió a establecer una moratoria indefinida a la construcción de nuevos hoteles.

En una carta de enero de 1997 al Parlamento neerlandés, el Gobierno del Reino reconoció que aumentaba la presión sobre los mercados laboral y de vivienda de Aruba, además de las preocupaciones por los límites ambientales.

La carta también reveló que el Gobierno arubiano se había comprometido a establecer una moratoria jurídicamente vinculante a la construcción de habitaciones de hotel y apartamentos, pero no había cumplido. Aunque se describía como vigente en la práctica, la moratoria nunca se estableció por ley.

El exministro de Turismo, Otmar Oduber, cuestionó que Aruba pueda definir el sobreturismo sin un parámetro acordado. También responsabiliza a sucesivos gobiernos por la falta de inversión adecuada en infraestructura y fiscalización, pese a que fue ministro de Turismo, Transporte y Trabajo de 2009 a 2016 y ministro de Desarrollo Territorial, Infraestructura y Medioambiente de 2017 a 2019.

"Puedes llamarlo sobreturismo, pero ¿qué hemos hecho como país para crecer junto con nuestro único pilar económico?", pregunta.

Sin embargo, Aruba ya había examinado los límites del crecimiento turístico. En 2018, la Autoridad de Turismo de Aruba elaboró una evaluación de capacidad de carga con umbrales ambientales, sociales y económicos. Comparó un escenario basado en el volumen, que contemplaba más de 4,000 habitaciones adicionales, con un modelo de mayor valor y menor impacto, que contemplaba aproximadamente 934 habitaciones. Varios indicadores, entre ellos la contribución del turismo al producto interno bruto y al empleo, ya superaban los umbrales del estudio.

En su investigación doctoral de 2020, el economista Arjen Alberts concluyó que Aruba y Sint Maarten ya habían superado su capacidad de carga turística. Alberts realiza ahora una nueva evaluación encargada por el Gobierno de Aruba y financiada por los Países Bajos como parte del programa de reformas Landspakketten.

"Turista"

Para el exministro de Naturaleza Ursell Arends, quien ocupó el cargo desde 2021 hasta principios de 2025, las consecuencias ya son visibles. Señala que la infraestructura para aguas usadas tiene dificultades para seguir el ritmo del desarrollo, además del deterioro ambiental y la creciente presión sobre el espacio público. "Estamos lidiando con problemas que existen desde hace décadas", dice. Arends rechaza la idea de que Aruba carezca de pruebas sobre sus límites. "Hay tantos informes que apuntan a esto", dice. "Habría que ser ignorante para no verlo".

Aunque "Lo que le pasó a Hawái", de Bad Bunny, se ha convertido en una advertencia sobre lo que el turismo puede hacerle a una isla, Arends establece un paralelo con otra canción del mismo álbum, "Turista", sobre alguien que disfruta de un lugar sin ver el sufrimiento que se esconde bajo la superficie.

En mi vida, fuiste turista.

Tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría.

Para Arends, esa es la Aruba que muchos visitantes nunca ven.

Durante su gestión, Arends intervino en los planes para construir una playa frente al hotel Embassy Suites. En junio de 2023, ordenó detener las obras luego de que se afectara una pradera marina protegida. Posteriormente, inspectores documentaron que maquinaria había removido la hierba marina y un tribunal prohibió continuar la construcción de la playa sin la exención de protección de la naturaleza requerida.

El desarrollador impugnó las restricciones en los tribunales, pero decisiones posteriores anularon el permiso para construir la playa. En marzo de 2026, un tribunal desestimó por tardía otra apelación relacionada con la exención de protección de la naturaleza requerida.

Arends también procuró fortalecer la protección ambiental mediante una enmienda constitucional propuesta que reconocería los derechos de la naturaleza y el derecho humano a un ambiente saludable. El borrador se publicó para consulta pública en marzo de 2024, pero desde entonces no se han tomado más medidas para impulsar la propuesta.

A pesar de los llamados reiterados a limitar el crecimiento turístico, los planes de desarrollo apuntan a miles de unidades adicionales de alojamiento en Aruba.

Una revisión de los datos sobre desarrollo turístico identifica 4,231 unidades planificadas para el periodo de 2024 a 2027, de las cuales casi tres cuartas partes corresponden a proyectos programados para 2026 y 2027.

Gran parte de la expansión prevista se concentra en las costas oeste y noroeste de Aruba, en particular en Noord, donde se encuentran zonas turísticas populares como Palm Beach y Arashi, además de la cercana Eagle Beach.

También hay proyectos previstos en Oranjestad, la capital de la isla, y cerca de Baby Beach, en San Nicolás, en la costa sureste de Aruba.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/img7-9a0ebfbf.jpg Ampliación del hotel Secrets, que añadirá 300 habitaciones en San Nicolás, al sureste de la isla. (MELISSA STAMPER | CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO)

Las cifras reflejan el desarrollo planificado, no construcciones confirmadas ni proyectos terminados. Aun así, la magnitud de los planes plantea preguntas sobre cómo pretende Aruba conciliar una mayor expansión turística con las advertencias de larga data sobre la capacidad de carga de la isla.

El Gobierno anunció una nueva iniciativa para inscribir los alquileres vacacionales y la presentó como un paso hacia una mayor supervisión de un sector que lleva años expandiéndose con poca reglamentación. Pero el anuncio no establece un límite a los alquileres a corto plazo ni especifica nuevas medidas de fiscalización para frenar su crecimiento.

Aruba ya ha establecido límites a algunas formas de desarrollo turístico. Según las normas de zonificación aprobadas en 2021, los centros de Oranjestad y San Nicolás pueden recibir en conjunto un máximo de 100 nuevas unidades de alojamiento turístico.

Sin embargo, el ministro de Vivienda, Infraestructura, Asuntos Internos y Telecomunicaciones, René Herdé, reconoció que las ambiciones de desarrollo del Gobierno para los centros de ambas ciudades exceden lo que permite la normativa vigente.

En vez de proponer un nuevo límite, el Gobierno dice que primero quiere establecer cuántos alojamientos turísticos existen y cuántos más están planificados antes de decidir cuánto crecimiento adicional permitirá.

La ministra de Relaciones del Reino, Educación, Juventud, Innovación y Deportes, Gerlien Croes, reconoció la presión que los alquileres vacacionales ejercen sobre la vivienda, pero dijo que el Gobierno quería mitigar esos efectos sin "obstaculizar el desarrollo económico".

La brecha

No, no sueltes la bandera ni olvides el lelolai

Que no quiero que hagan contigo...

Para el antropólogo cultural Gregory Richardson, el eco de "Lo que le pasó a Hawái", de Bad Bunny, va más allá del turismo. La advertencia de la canción sobre perder la bandera y el lelolai, dice, alude a un temor más profundo: perder la identidad cultural.

"Es una vibra, una esencia cultural que no se puede medir ni plasmar fácilmente en las políticas públicas", dice Richardson.

Para Aruba, la pregunta no es simplemente cuántos visitantes más puede recibir la isla. Es quién decide cómo se desarrolla, a quién benefician esas decisiones y qué podría perderse en el camino.

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Este reportaje es posible gracias a una beca del Instituto de Formación Periodística del CPI.

Esta traducción se realizó con la asistencia de inteligencia artificial y fue revisada por nuestro equipo editorial para garantizar su precisión y claridad.