Por disputas peligra el Desfile dominicano en NY

Reacción de organizadores

The Dominican Day Parade Inc, organización que realiza el Desfile Dominicano en Nueva York, emitió un comunicado en su sitio web en el que responde al llamado a boicot convocado por el Instituto Duartiano en la ciudad de Nueva York. “Todos somos dominicanos”, por lo que el 12 de agosto invita a todos los que “respetan y abrazan nuestra herencia a venir el domingo y celebrar. Lamentablemente, nos hemos enterado de declaraciones difamatorias hechas por personas que buscan impactar la participación en nuestro desfile”. En su sitio web se definen como una organización no partidista sin fines de lucro.