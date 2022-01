Arrestan en España miembros de banda Dominican Don't Play que prostituían menores

“Me obligaron a tener sexo con tres personas y me pegaron por todo el cuerpo, no podía más”, estas son parte de las declaraciones de una de las menores víctimas de la red que la explotaba sexualmente, y que fue desmantelada por la Policía Nacional en España.

Las declaraciones están recogidas en un artículo del periódico es El Mundo, el cual relata las estremecedoras revelaciones de una de las 10 menores quienes eran, además de prostituidas, utilizadas para la venta de droga y fueron habituadas a su consumo, convirtiéndolas en adictas.

Por el caso la Policía detuvo a 37 personas, la mayoría de nacionalidad dominicana, y algunos miembros de la banda latina de los Dominican Don’t Play.

“He acabado muy mal, he perdido seis kilos y estoy en rehabilitación. Me enamoré de un chaval al que mi padre me vendió por una bolsita de base y caballo y así he acabado”, reveló una de las víctimas sobre cómo terminó a manos del Kalifa, el dominicano cabecilla de esta trama de explotación.

En el informe policial consta también que “además de acostarse con el Kalifa, se acostaba con gente en las chabolas y con gente de mucho dinero” a cambio de droga, a la que habría sido enganchada, para así tener una vinculación total con la red desmantelada.

El periódico El Mundo contó que varias de las menores dijeron reconocer en las chabolas de San Cristóbal a Saymol Fyly, el rapero dominicano detenido en la operación

Fyly es señalado como alguien que frecuentaba los fumaderos y captada a jóvenes. “Tuve relaciones sexuales consentidas con él, también me daba cocaína para consumirla juntos”, relató una de las menores sobre el rapero.