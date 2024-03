Dominicano herido en España sufre de paraplejia causada por disparo en la espalda

El detenido acusado de disparar a un hombre dominicano en Pamplona el pasado 21 de marzo ha sido puesto enviado a prisión por un "delito de homicidio en grado de tentativa", tal y como afirma el Diario de Navarra, medio español, quienes también aseguran que la víctima sufre de paraplejia por uno de los disparos.

La víctima recibió cuatro impactos de bala, una de ellas localizada en la columna vertebral y que, según se especifica en el análisis médico, le ha causado una paraplejia. Otro de los disparos le afectó a la femoral.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/24/tiroteo-zizur.jpg Detenido acostado en la camilla y esposado antes de ser llevado al hospital (DIARIO DE NAVARRA)

La policía califica los hechos como "un ajuste de cuentas" por una transacción de droga, así lo afirma el Diario de Navarra.

El juzgado de instrucción nº 1 de Pamplona envió al acusado el pasado sábado 23 de marzo a prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa. Como relata el medio navarro, se trata de un vecino de Zizur Mayor, barrio a las afueras de la capital navarra, de 50 años .

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/24/tiroteo-dominicano.jpeg Ciudadano dominicano tendido en el suelo después de recibir cuatro disparos (DIARIO DE NAVARRA)

La magistrada considera que para proteger a la víctima y evitar un nuevo ataque la única medida efectiva es el ingreso en prisión del detenido. Además, resalta la gravedad de los hechos y que el detenido no cuenta con arraigo familiar ni laboral.

El medio de comunicación ha pulicado que el auto de prisión recoge declaraciones de testigos del suceso, ocurrido en un pasillo de los soportales de un edificio a las 20.30 horas. Señalan que un hombre (el detenido) perseguía a otro (la víctima) y que observaron cómo se realizaban los disparos mientras el agredido repetía: "No me mates, no me mates, no tengo la droga".