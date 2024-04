Qué ha ocurrido con la mujer de Pedro Sánchez y por qué él necesita "parar y reflexionar"

El presidente de España, Pedro Sánchez, manda una carta a los ciudadanos donde cancela su agenda y reflexionará si seguir o no en el gobierno. ( EFE )

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comunicado a través de su cuenta personal de X que cancela su agenda pública durante unos días para "reflexionar" si debe continuar al frente del poder Ejecutivo en consecuencia de las investigaciones y denuncias a su esposa, Begoña Gómez.

"Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", expresaba el presidente en su red social.

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

El líder socialista afirma lamentar "el ataque sin precedentes" contra su esposa y reflexionar sobre si merece la pena seguir soportando esta situación, algo a lo que él responde asegurando que no sabe.

Begoña Gómez, la esposa del presidente, ha sido denunciada por supuestos aprovechamientos de su posición para ofrecer recomendaciones y avales a empresas que se presentaban a licitaciones públicas.

Tal y como afirma el medio de comunicación El Confidencial, las investigaciones hacen referencia a una carta firmada por Gómez en calidad de codirectora del Máster Propio de la UCM en Dirección de captación de fondos público y privados, publicada el 8 de junio.

En ella, Gómez mostraba su apoyo a las empresas The Valley y Barrabés de cara un concurso público impulsado por el Ministerio de Economía. Barrabés y The Valley terminaron consiguiendo la adjudicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/24/sanchez-reflexiona-continua-en-presidencia-tras-ataques-a-su-esposa.jpg El presidente de España,Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. (EFE)

Sánchez ha asegurado en la carta que, "a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política" han hecho sobre él, "nunca" ha tenido "apego al cargo".

"Si lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero", ha apuntado el presidente.

A pesar de que estos hechos han llegado hoy a los juzgados, el Partido Popular ya preguntaba por las actividades de Begoña Gómez. Incluso, el PP llegó ha solicitar la inhabilitación de Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) por los presuntos vínculos de su mujer con la aerolínea Air Europa, que fue rescatada por el Gobierno en noviembre de 2020.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/24/¿que-ocurre-si-pedro-sanchez-renuncia-.jpg El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (EFE)

A raíz de éste escándalo, Sánchez ha señalado en la carta que necesita "parar y reflexionar" con su esposa. El presidente ha anunciado que comunicará su decisión en una comparecencia pública el próximo lunes, 29 de abril.

El juzgado Número 41 de Madrid es el encargado y quien ha abierto diligencias de investigación contra Gómez, su esposa, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Reacciones en la política Española

Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que Pedro Sánchez es dirigente, han asegurado que les ha pillado totalmente por sorpresa. Tal y como afirma el periódico español El País, el desconcierto en el partido es absoluto.

Las fuentes del medio mencionado, que afirman ser altos cargos del grupo socialista, han asegurado que "todo ha sido cosa suya. Todo. Su carta, su decisión, su reflexión", "se encerró y no consultó con nadie, no sé si lo hará este finde". Éstos no descartan que Sánchez renuncie como presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

Militantes y ministros del gobierno del PSOE, además de políticos de partidos como Podemos y ERC han expresado su apoyo tanto al presidente como a su mujer. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su solidaridad recordando el caso que vivieron el anterior presidente y la vicepresidenta de su partido, Pablo Iglesias e Irene Montero.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/24/ione-belarra.jpg Líder de Podemos, Ione Bellara (FUENTE EXTERNA)

En el Partido Popular, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha publicado un vídeo en respuesta al anuncio del presidente del Gobierno en el que pide a Sánchez que comparezca para dar explicaciones "de manera urgente" y le acusa de "victimización".

"Creemos que en lugar de desaparecer cinco días el presidente debe aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido a su gobierno y a su pareja", comunicó la secretaria general en el mensaje publicado en la cuenta de X del partido.

Pedro Sánchez debe aparecer ya para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su Gobierno y a su pareja.



Su problema no sólo es político, es judicial y protagoniza un episodio que mancha la imagen internacional de nuestro país.#ElTeatroDeSánchez pic.twitter.com/m6IW48lbPQ — Partido Popular (@ppopular) April 24, 2024

Desde VOX, han publicado un comunicado tras el anuncio del presidente, en el que dice: "Asistimos a una nueva victimización y una nueva interpretación del presidente del Gobierno; el mismo que ha cometido la mayor corrupción política: comprar su investidura amnistiando a criminales. El mismo Pedro Sánchez que ahora intenta victimizarse para tapar el cenagal de corrupción que inunda su mandato: desde las maletas de Delcy hasta las mediaciones de la señora Gómez. Si quiere reflexionar, que lo haga, pero tras dimitir".

No sabemos si se retira para preparar su defensa legal, porque hace tiempo que debía estar sentado en un banquillo y no en el banco azul.



No sabemos si es otra de sus maniobras de propaganda para presentarse como una pobre víctima, y acallar así la indignación mayoritaria de... https://t.co/3fzLpiuKSC — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) April 24, 2024