Las inundaciones en España fueron un 12% más intensas que en el clima preindustrial según análisis

Las lluvias torrenciales que cayeron en España fueron un 12% más intentas y dos veces más probables que antes de que el clima se calentara, estimaron el jueves los científicos del World Weather Attribution (WWA), una red de referencia, en un primer análisis.

La red de expertos, que sistematizó un método científico para estimar la relación entre fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático, advierte no obstante que, dado el carácter muy reciente del suceso, su "análisis no es un estudio de atribución completo y detallado" como es lo habitual, "pues los científicos no han utilizado modelos climáticos para simular el evento en un mundo sin calentamiento provocado por el ser humano".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/31/8a3d932608fbb9295660d6f3ea366d6f6867b03fw_1.jpg Imágenes de los efectos de las inundaciones. (EFE)

Un estudio de atribución completo por lo general se realiza en varios días o varias semanas.

Esta vez, los científicos del WWA se centraron solo en la comparación entre lo que ha ocurrido en España desde el martes y "estudios meteorológicos históricos".

Examinaron datos del pasado sobre las precipitaciones de una jornada en el sur de España para comprender cómo han evolucionado este tipo de eventos desde el clima preindustrial (1850-1900), cuando la temperatura del planeta era de 1,3 ºC menos que ahora.

Su conclusión es que "los estudios meteorológicos históricos indican que las precipitaciones en un solo día en esta región aumentan a medida que las emisiones de combustibles fósiles calientan el clima".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/31/fa55338023f42e7ac2549c37a153702f2a98e2caw.jpg Vecinos caminando por las calles con ayuda humanitaria tras las inundaciones. (EFE)

Los científicos estiman que "el cambio climático es la explicación más probable" a la intensidad de las precipitaciones en España "ya que una atmósfera más caliente puede contener más humedad, lo que provoca lluvias más importantes".

Estudios anteriores ya establecieron que con 1,3 ºC de calentamiento global, la atmósfera puede contener alrededor de un 9% más de humedad.

Se trata de un "estudio parcial", comenta para AFP Sonia Seneviratne, miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/31/6e989db77083916c4d2bde8531fb2f030a03f54bw.jpg Hombre sentado en una de las calles afectadas por las inundaciones. (EFE)

"El informe del IPCC muestra igualmente que se espera un aumento de las precipitaciones extremas a nivel global, por lo que estas conclusiones son consistentes con las tendencias generales observadas", añadió.

Según un análisis del grupo Climate Central, el cambio climático hizo que las temperaturas cálidas del océano Atlántico fueran entre 50 y 300 veces más probables, añadiendo humedad a la atmósfera.

Y el aumento de las precipitaciones observado en España es coherente con estudios previos de atribución de precipitaciones intensas en Europa, señala la WWA en un comunicado.