"Todo se paralizó": dominicanos y españoles cuentan cómo vivieron el apagón en España

España se recupera del masivo apagón que el lunes 28 de abril afectó a la península ibérica y cuya causa definitiva aún se desconoce.

En cuestión de minutos, la rutina diaria se volvió extraña. La dominicana Irene Morillo, coordinadora de prensa para República Dominicana de los Premios Platino, quien se encontraba en España, narró a Diario Libre los momentos caóticos vividos durante el apagón, que se prolongó por más de 10 horas.

La mañana del lunes, Morillo tendría un día libre de trabajo y actividades en la ciudad europea. Y qué mejor manera de aprovecharlo que yendo de compras. Alrededor de las 12:30 del mediodía, se dirigía a Las Rozas Village, un centro comercial a pocos minutos de Madrid.

Al percatarse del apagón, lo calificó como algo temporal. Sin embargo, al llegar al centro para iniciar su jornada de compras, todo era diferente.

Personas por todos lados, tiendas sin poder operar con normalidad, ventas improvisadas y ciudadanos incomunicados: era el panorama que reinaba en Las Rozas Village y en otras zonas de España.

"No nos podían despachar porque no había manera de acceder al sistema. La gente estaba incomunicada, no había electricidad y ni siquiera podían cobrar en efectivo", expresó.

Dificultades para operar

Ante la situación, Morillo decidió retornar en un uber al hotel Intercontinental, donde se hospedaba, pero la disponibilidad del servicio era escasa.

"Decidimos regresar. No podíamos acceder al Uber, no tenía conexión, aunque yo tengo roaming. No había muchos taxis y casi tuvimos que pelear por uno", relató.

El apagón provocó efectos en los medios de transporte como el metro, semáforos, cajeros automáticos, servicios bancarios y hasta en los cobros comerciales.

Los pagos solo se realizaban en efectivo, lo que puso en aprietos a muchos españoles que no llevaban dinero físico.

"Cuando conseguimos un Uber, nos advirtió que sólo podía cobrar en efectivo porque no tenía manera de cobrar con tarjeta. De todo, a mí lo que más me preocupó fue la falta de acceso al sistema de pago. Todos los lugares cerraban porque no tenían cómo hacer transacciones", refirió.

Las vías, especialmente en Madrid, estuvieron congestionadas. Morillo señaló que, para llegar al hotel, el taxista tuvo que buscar desvíos, pero aun así les tocó caminar para llegar a destino.

"La ciudad estaba colapsada de gente caminando, porque lo más afectado fueron los trenes y el software que no funcionaba. Las personas no tenían manera de acceder, y al despachar a los estudiantes de las universidades, los negocios comenzaron a cerrar y todo el mundo salía al mismo tiempo", acentuó Morillo.

El abastecimiento y la operatividad del combustible también se vieron afectadas. Según dijo la dominicana, muchas estaciones despachadoras son eléctricas, por lo que varias personas se quedaron sin combustible en medio del taponamiento.

Algunas empresas, bancos, hoteles y otras instituciones se auxiliaron de generadores de energía de respaldo. Tal fue el caso del hotel donde se alojaba Morillo, que alrededor de las 10:00 de la noche ya no daba abasto.

En el caso de Luis Manuel Cleto, quien reside desde hace 20 años en el barrio Malasaña, en Madrid, pensó que el apagón se trataba de un cortocircuito en su vivienda, pero al dialogar con sus vecinos se enteró de que la situación ocurría en muchos lugares del país.

Incertidumbre

"No me metí en pánico ni nada, porque como estoy acostumbrado a los apagones por ser dominicano, no me dio nada de miedo. Pero bueno, sí hubo vecinos que estaban con ataques de pánico", alegó.

El temor y la ansiedad ante la situación atípica se apoderaron de muchas personas. Eso ocurrió con un vecino de Cleto, quien acudió a su hogar para comprender qué sucedía.

"Un amigo se acercó aquí a mi casa, tenía un ataque de pánico, porque no entendía. Y yo le decía que esto se va a solucionar. Él se fue a su casa, pero me dijo: si la situación se extiende, venía para acá, o que yo me fuera para su casa porque él no podía estar solo", manifestó.

De acuerdo con Cleto, los supermercados y negocios conocidos como de "alimentación" estaban abarrotados.

"Acabaron con todo lo que era lata, pan, agua, papel higiénico. No dejaron absolutamente nada, pero sí había gente comprando como alterada, porque no están acostumbrados en este país a eso. Nunca había pasado", indicó.

Colaboración de las autoridades

El caos en el tráfico generó la movilización de las autoridades, que acudieron a mediar la situación, especialmente en Madrid, según contó Cleto.

"El tráfico estaba un poco anormal, pero hubo un poco de organización. La gente que se ocupaba del tráfico, estaba el Ejército, la policía municipal, el Ayuntamiento, y todas las fuerzas se movieron para que no hubiera más caos", comentó.

Sin embargo, personas atrapadas en ascensores y en el metro fueron parte de las consecuencias del apagón.

Hospitales funcionaban

El profesor José Luis Brey, del Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, tenía una cita médica en el Hospital Universitario La Paz. Aseguró que, a pesar del apagón, recibió asistencia como de costumbre.

"Tenían regeneradores y cuando yo llegué estaban funcionando todos los servicios. A mí me atendieron perfectamente", indicó.

Para José Luis, era un lunes normal. Salió de su trabajo rumbo al médico y, al tomar el metro, se encontró con que el servicio estaba paralizado.

Solidaridad en el apagón

Para regresar a su hogar, caminó durante cuatro horas hasta conseguir un autobús que lo acercara a la zona donde vive. En ese trayecto, algo que le llamó la atención fue la solidaridad de las personas en una experiencia atípica.

"La gente se ayudaba entre sí y respetaba las filas", expresó.

Atrapados

Cuando caminaba por la zona Cuatro Torres, cerca de Plaza de Castilla en Madrid, notó que varios trabajadores que estaban limpiando los cristales de un edificio quedaron colgados debido al corte de electricidad. Tiempo después, fueron rescatados por los bomberos.

Restablecimiento energético

A más de 18 horas del apagón que paralizó el lunes a gran parte de España y Portugal, las autoridades informaron que se había restablecido casi la totalidad del servicio eléctrico.

"Después, ya a las 11:30 se reanudó todo. Y hoy, ya al mediodía, es que se estableció ya totalmente todo lo que es territorio nacional", comentó Luis Cueto.

