Crisis de personas sin hogar se desarrolla en el aeropuerto internacional de Madrid

Cada mañana a las 6 de la mañana, Teresa sale en busca de trabajo, una ducha y un poco de ejercicio antes de regresar a casa. Durante los últimos seis meses, esa ha sido la Terminal 4 del aeropuerto internacional de Madrid.

Teresa, de 54 años de edad, quien no quiso que se usara su nombre completo por cuestiones de seguridad, es una de las estimadas cientos de personas sin hogar que duermen en el aeropuerto de la capital española en medio de una creciente crisis de vivienda en España, donde los costos de alquiler han aumentado particularmente rápido en ciudades como Madrid y Barcelona.

Ella y otros que duermen en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas —el tercer aeropuerto más concurrido de Europa en 2023, según Eurostat— describieron una situación en la que durante meses, las autoridades no les han ayudado a encontrar otras opciones de vivienda ni los han expulsado de los rincones del aeropuerto que han ocupado con sacos de dormir extendidos en el suelo, así como mantas, carros de equipaje y bolsas.

Pero las cosas podrían cambiar pronto.

Versión de AENA

El operador aeroportuario de España, AENA, dijo esta semana que comenzaría a limitar quién puede entrar al aeropuerto de Madrid durante las horas de menor tráfico pidiendo a los visitantes que muestren sus tarjetas de embarque. AENA dijo que la política entraría en vigor en los próximos días, pero no especificó exactamente cuándo. Indicó que se harían excepciones para los trabajadores del aeropuerto y cualquier persona que acompañe a un viajero.

Teresa, una española-ecuatoriana que dijo haber vivido en España durante un cuarto de siglo, contó a The Associated Press el jueves que no había oído hablar de la nueva política. Ella y su esposo se verían obligados a dormir afuera en bancos de parques y otros espacios públicos si no se les permite regresar.

"No puedo exigir. Somos okupa", dijo Teresa, utilizando un controversial término que es común en España. "Un invasor es una propiedad privada. Estamos conscientes de eso y queremos ayuda de parte de las autoridades. Pero aquí no viene ni uno".

Durante meses, un juego de culpas políticas entre funcionarios de diferentes niveles de gobierno ha significado que los campamentos de personas sin hogar en el aeropuerto en gran medida no se han abordado.

En las últimas semanas, videos en redes sociales e informes de noticias sobre la población sin hogar del aeropuerto han puesto el foco en el problema.

El Ayuntamiento de Madrid dijo el jueves que había pedido al gobierno nacional de España que se hiciera cargo y elaborara un plan para rehabilitar a cada persona sin hogar que duerme en el aeropuerto. Los aeropuertos españoles son supervisados por AENA, una empresa estatal que cotiza en bolsa.

Un portavoz del ayuntamiento dijo que el gobierno de la ciudad de Madrid había solicitado recientemente una reunión con funcionarios de AENA, el gobierno regional de Madrid y varios ministerios nacionales que declinaron.

"Sin ellos, no hay solución posible", dijo Lucía Martín, portavoz de la división de políticas sociales, familia e igualdad del ayuntamiento de Madrid. Indicó que los ministerios nacionales de transporte, interior, inclusión, derechos sociales y salud declinaron participar en un grupo de trabajo.

Un día antes, AENA acusó a las autoridades de la ciudad de Madrid de proporcionar ayuda inadecuada y dijo que las declaraciones del gobierno de la ciudad sobre la situación en desarrollo confirmaban su "incumplimiento del deber" y abandono de las personas sin hogar del aeropuerto.

"Este es como la pescadilla que se muerde la cola", comentó Marta Cecilia Cárdenas sobre la larga lista de autoridades que le dijeron que podrían ayudarla. Cárdenas, una mujer sin hogar de 58 años de edad originaria de Colombia, dijo que había pasado varios meses durmiendo en el aeropuerto de Madrid.

Número indefinido

No se sabe cuántas personas están durmiendo en el aeropuerto de Madrid, por el cual transitaron 66 millones de viajeros el año pasado. El periódico español El País informó que un recuento reciente realizado por un grupo de caridad identificó aproximadamente a 400 personas sin hogar en el aeropuerto, muchas de las cuales, como Teresa, habían vivido previamente en Madrid y estaban empleadas de alguna manera.

La AP no pudo confirmar ese número. Mientras tanto, funcionarios del ayuntamiento de Madrid dijeron que los equipos de servicios sociales de la capital española habían ayudado a 94 personas en abril con vínculos con la ciudad, 12 de las cuales fueron rehabilitadas en refugios municipales, centros de tratamiento de adicciones o viviendas independientes.

Teresa dijo que había oído hablar de dormir en el aeropuerto de boca en boca. Antes de perder su trabajo, dijo que vivía en un apartamento en el barrio de Leganés de Madrid, ganándose la vida cuidando a personas mayores.

Actualmente gana 400 euros (450 dólares) al mes, trabajando de manera informal cuidando a una mujer mayor. Con los ingresos, Teresa dijo que mantiene un trastero en el barrio en el que solía vivir.

Aunque el trabajo es esporádico, dijo que aún era suficiente para cubrir también las tarifas del gimnasio en el que se ducha a diario, pagar el transporte y comprar comida.

En la última década, el alquiler promedio en España casi se ha duplicado, según el sitio web inmobiliario Idealista, y los aumentos más pronunciados se han registrado en Madrid y Barcelona. España también tiene un parque de viviendas públicas más pequeño que muchos otros países de la Unión Europea.

Teresa dijo que espera encontrar un trabajo pronto y dejar el aeropuerto, independientemente de lo que las autoridades puedan obligarla a hacer en los próximos días y semanas. Ella y su esposo se mantienen al margen, evitando a otros que duermen en el pasillo brillantemente iluminado salpicado de sacos de dormir que enfrentan problemas de salud mental, adicciones y otros problemas, dijo.

"Ya al final uno termina asimilándolo un poco, aceptándolo, pero no acostumbrándose", señaló Teresa sobre el constante ruido de los anuncios de las aerolíneas. "Espero con Dios que se me solucione porque esto no es vida", añadió.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.