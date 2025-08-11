España: un grave incendio en Tres Cantos obliga a activar el nivel 2 de alerta y alcanza viviendas

Este es el segundo incendio de gran magnitud que afecta a Tres Cantos en menos de un año, recordando el siniestro del 22 de agosto de 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio declarado este lunes en la zona este del Nuevo Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, ha obligado a activar el nivel 2 del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), debido a la cercanía de las llamas a varias viviendas.

El fuego, que comenzó alrededor de las 19:45 horas, se ha visto favorecido por fuertes rachas de viento que lo empujan hacia el sur-sureste, alcanzando algunas casas y generando preocupación entre los vecinos.

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha recomendado a las urbanizaciones próximas mantener las ventanas cerradas y seguir la evolución del siniestro a través de los canales oficiales.

Hasta 14 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto a tres helicópteros y unidades de jefatura, trabajan para controlar el incendio, mientras Policía Local y Protección Civil coordinan esfuerzos para proteger a la población.

La magnitud del fuego ha obligado también a desalojar el polideportivo municipal Dehesa Boyal, en San Sebastián de los Reyes, donde el humo es visible, aunque el incendio no afecta directamente a la zona. Además, se han reportado focos activos en áreas cercanas como Rondelo, Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno.

Labores de extinción

La Comunidad de Madrid ha confirmado que las labores de extinción se ven dificultadas por el viento y las características de la vegetación. El origen del incendio podría estar relacionado con una colilla arrojada desde un vehículo, según las primeras hipótesis.

Este es el segundo incendio de gran magnitud que afecta a Tres Cantos en menos de un año, recordando el siniestro del 22 de agosto de 2024. Las autoridades han instado a la ciudadanía a evitar acercarse a las zonas afectadas y han reiterado la importancia de extremar la precaución para prevenir nuevos focos.