Una treintena de detenidos en España este verano por los incendios forestales

Se ven casas y un automóvil quemados después de los incendios forestales en A Caridade, cerca de Monterrei en la provincia de Ourense, norte de España, el 14 de agosto de 2025. ( AFP/MIGUEL RIOPA )

La Guardia Civil española anunció el jueves la detención de otras cuatro personas en los últimos días en relación a los incendios forestales que asolan el país, elevando a una treintena de personas las detenidas desde que empezó el verano.

Tres personas fueron detenidas por separado en Castilla y León, la región del noroeste más afectada por los incendios del país, y otra en Andalucía, en el sur.

Sobre uno de los detenidos en Castilla y León, la Guardia Civil explicó en su comunicado que se trata de un varón "presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado que arrasó un total de 2,200 hectáreas".

Supuesto autor de incendios

Antes, el mismo cuerpo armado informó de la detención del "presunto autor de seis incendios forestales en Málaga", que se produjeron entre el 19 de julio y el 3 de agosto y quemaron unas 4 hectáreas.

El miércoles, el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, explicó en la emisora de radio RAC 1 que, desde inicios de verano, "se detuvo a 25 personas por provocar incendios", y advirtió que algunos son intencionados, mientras que otros son el resultado de imprudencias.

Las tres víctimas mortales de los incendios de España este verano son dos voluntarios que perdieron la vida al intentar extinguir un fuego en Castilla y León, y el empleado de una hípica que murió en un incendio en Tres Cantos, cerca de Madrid.

Castilla y León tiene el mayor incendio de esta oleada, con 37,000 hectáreas consumidas desde que se declaró el domingo, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).