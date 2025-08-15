×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
mezquita
mezquita

Dos heridos en un tiroteo cerca de una mezquita en Suecia

La policía pidió a la población que se mantenga alejada del lugar mientras se busca al autor del ataque

    Expandir imagen
    Dos heridos en un tiroteo cerca de una mezquita en Suecia
    Según los medios locales, una de las víctimas fue alcanzada por disparos al salir de la mezquita. (FUENTE EXTERNA)

    Dos personas resultaron heridas el viernes en un tiroteo cerca de una mezquita en la ciudad sueca de Orebro, informaron las autoridades.

    La policía pidió a la población que se mantenga alejada del lugar mientras se busca al autor del ataque.

    "Estamos buscando activamente al autor o autores", declaró a la AFP el portavoz policial Anders Dahlman.

    "Estamos entrevistando a testigos y realizando nuestra investigación técnica", añadió.

    Investigación preliminar

    Según los medios locales, una de las víctimas fue alcanzada por disparos al salir de la mezquita.

    Un comunicado de la policía publicado en línea indicó que se ha abierto una investigación preliminar por intento de asesinato.

    La ciudad de Orebro ya fue escenario de un tiroteo en una escuela en febrero, en el que murieron 11 personas, incluido el agresor.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.