Desmantelan red de narcopisos liderada por dominicanos que aterrorizaba a Barcelona

Un amplio dispositivo antidroga en Barcelona permitió desmantelar una de las redes de narcotráfico más activas y violentas de la ciudad, según las autoridades.

Los periódicos de la ciudad catalana Metrópoli y La Vanguardia, el operativo fue el resultado de seis meses de investigación contra una organización criminal presuntamente liderada por un ciudadano dominicano que controlaba numerosos pisos donde se distribuía cocaína en el distrito de Ciutat Vella.

La intervención, llevada a cabo por más de 200 agentes de los Mossos d´Esquadra y la Guardia Urbana, se desarrolló simultáneamente en los barrios del Raval, Sants-Montjuïc y Eixample.

Las autoridades registraron diez narcopisos y tres domicilios, confiscaron dos kilos de cocaína, dinero en efectivo y un arma de fuego, además de detener a más de una decena de personas. En siete de los inmuebles intervenidos se devolvió la propiedad a sus dueños legítimos.

Según Metrópoli, los dominicanos implicados habían logrado establecer un control territorial en el Raval, donde gestionaban la mayoría de los narcopisos activos.

Se valían de cámaras de seguridad y de la intimidación directa a vecinos para mantener su dominio en la zona. Los residentes llevaban meses denunciando la violencia y el deterioro de la convivencia, que finalmente motivaron la acción conjunta de los cuerpos policiales.

Colaboración ciudadana

La subjefa de los Mossos de Ciutat Vella, Patricia Durán, destacó que la operación fue posible gracias a la colaboración ciudadana, mientras que el intendente jefe de la Guardia Urbana, Carlos Alcaraz, subrayó que cada narcopiso afectaba gravemente la seguridad de su entorno, generando hurtos y delitos menores ligados al consumo.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, calificó el operativo como "una tarea fantástica" y afirmó que el gobierno municipal mantendrá su lucha constante contra el tráfico de drogas con "rigor y profesionalidad".

El caso, que permanece bajo secreto de sumario, representa un golpe significativo contra una mafia dominicana que había extendido su influencia en el corazón de Barcelona, argumentan los agentes. Con esta operación, la ciudad da un paso más en su esfuerzo por recuperar la tranquilidad en una de sus zonas más castigadas por el narcotráfico.