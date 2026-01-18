Aumentan a 21 los fallecidos en la colisión de dos trenes en el sur de España

A 21 se elevaron los fallecidos en la colisión en el sur de España entre dos trenes que transportaban a centenares de pasajeros ( FUENTE EXTERNA )

A 21 se elevaron los fallecidos en la colisión en el sur de España este domingo entre dos trenes que transportaban a centenares de pasajeros en la provincia española de Córdoba (sur), indicó a la AFP la Guardia Civil.

La Guardia Civil no dio una cifra de heridos del aparatoso accidente, pero los servicios de emergencia de la región de Andalucía, donde ocurrieron los hechos, habían cifrado en al menos 25 los heridos graves.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, explicó que los últimos vagones del tren Iryo que descarrilaron en Adamuz invadieron la vía contraria por la que en ese momento circulaba un alta velocidad de Renfe y, tras un impacto "terrible".

Dos vagones de este último tren salieron despedidos, provocando una cifra de víctimas que "no se puede confirmar" aún.

Puente se encuentra siguiendo toda la información del accidente ferroviario en el Centro de Gestión de Red H24 de la estatal ferroviaria Adif, en Madrid, y desde allí explicó en su cuenta de X que la última información que llega desde Córdoba es "muy grave".

El impacto "ha sido terrible", y provocó que "las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo". "La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", subrayó el ministro.

Testimonio

El periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en el primer vagón del tren de Iryo en el momento del accidente, que una hora después de salir de Málaga se sintió como "un terremoto" en todos los coches y que "inmediatamente" por megafonía la tripulación preguntó si había personal sanitario para ayudar a los heridos de los dos últimos vagones, uno de ellos volcado de lado sobre las vías y con los cristales rotos.

Los viajeros fueron saliendo hacia el apeadero de Adamuz, mientras la tripulación cogía martillos para romper las ventanas y ayudar a la gente a salir de los vagones descarrilados.

