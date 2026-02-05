Inundaciones y evacuaciones en España y Portugal por la borrasca Leonardo

Un voluntario de Protección Civil camina por una calle inundada en Grazalema, en el sur de España, el 5 de febrero de 2026, en medio de la tormenta Leonardo. ( AFP )

La borrasca Leonardo seguía afectando el jueves a la península ibérica, donde estas lluvias excepcionales dejaron importantes inundaciones y miles de evacuados en el sur de España, además de una alerta roja ante la crecida del Tajo en el centro de Portugal.

Una persona falleció en Portugal, mientras que una mujer está desaparecida tras haber caído a un río crecido en el sur de España, indicaron los cuerpos de seguridad.

La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.

La borrasca Leonardo es la sexta de este tipo desde el inicio de 2026 hace apenas un mes, según la agencia estatal de meteorología española, Aemet.

En Portugal, el riesgo de inundaciones ante la crecida del Tajo "pasó al nivel rojo, su nivel máximo" en el distrito de Santarém, según indicó a la AFP la Autoridad nacional de Protección Civil. Las autoridades municipales ordenaron la "evacuación obligatoria" de las zonas cercanas en el plazo de siete horas.

En Alcácer do Sal, unos cien kilómetros al sur de Lisboa, se desbordó el río Sado, inundando las calles del centro y obligando a evacuar a cerca de un centenar de habitantes, constataron periodistas de la AFP.

La situación "es muy muy mala. No hemos pegado ojo" en toda la noche, "entre el viento y las imágenes de lo que está pasando, es realmente demasiado", señaló Anabela Costa, una empleada doméstica de 68 años que reside en esa población.

"Desde 1997 no habíamos vivido una situación así en la cuenca del Tajo", subrayó el comandante nacional de Protección Civil, Mario Silvestre, en rueda de prensa.

"Impresionante"

"¡Es impresionante!", describió desde allí el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

La alcaldesa de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, afirmó de su lado que no recordaba haber visto nunca un temporal así en su municipio de 11.000 habitantes.

De hecho, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que este domingo celebra Portugal serán pospuestas en Alcácer do Sal, indicó la alcaldesa.

Una semana después del paso devastador de la tormenta Kristin, que dejó cinco muertos en el país, 76,000 clientes siguen aún sin electricidad.

En España, en la zona de la sierra andaluza de Grazalema, en "prácticamente en 16 horas (...) ha llovido lo mismo que llueve en la Comunidad de Madrid en un año", resaltó el presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, subrayando que se trataba de unas precipitaciones "nunca antes vistas".

Este año, según explicó, se sale de lo normal. "En Andalucía, los meses de enero y febrero siempre hemos tenido el anticiclón de las Azores, que ha sido un dique de contención donde hemos tenido habitualmente sol en invierno", recordó.

En municipios como Grazalema, a unos 800 metros de altitud, las autoridades temen que el agua acumulada en un suelo saturado por las lluvias pueda provocar deslizamientos de tierra.

"Días complicados"

Unos 170 km de hacia el este, en Dúdar, un río bajaba completamente fuera de su cauce inundando los alrededores con agua marrón y forzando a los vecinos a dejar sus domicilios, constató un periodista de la AFP.

"Son días complicados, son días difíciles", indicó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante un acto en Bilbao.

La agencia estatal de meteorología española levantó este jueves la alerta roja por lluvias que estuvo activa la víspera en algunas zonas, aunque activó avisos naranjas (el segundo nivel más alto) en la región de Andalucía, muchos de ellos por fuertes vientos.

Mientras, la Guardia Civil sigue buscando a una mujer que cayó a un río a unos 50 kilómetros de la ciudad andaluza de Málaga.

Las clases se reanudaron el jueves en gran parte de Andalucía, pero seguían suspendidas en los lugares más afectados por el temporal, como en la zona de la sierra.

También permanecen los cortes de carretera y del servicio ferroviario en varios puntos del sur, así como los desalojos preventivos que afectaban este jueves a unas 4,000 personas en Andalucía, según las autoridades regionales.