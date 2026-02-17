España detiene al "hombre de los mil nombres", prófugo de Perú

Agente de la Policía Nacional de España ( FUENTE EXTERNA )

La policía española capturó a un fugitivo de las autoridades peruanas, conocido como "el hombre de los mil nombres" y buscado presuntamente por posesión de explosivos, anunciaron las autoridades este martes.

El sospechoso, perteneciente a la banda peruana "Los Terribles del 17", involucrada en delitos violentos, fue arrestado en Madrid tras meses de investigación, según informó la Policía Nacional en un comunicado.

"El prófugo, consciente de la existencia de una orden de detención y extradición por parte de las autoridades peruanas (...) había eliminado de manera intencionada sus huellas dactilares y utilizaba una identidad usurpada correspondiente a otra persona", lo que le había valido en su país el mote de "el hombre de los mil nombres".

Cronología delictiva y situación actual del detenido

El detenido participó previamente en una fuga masiva en 2012 de la cárcel de Challapalca, un remoto centro de máxima seguridad a gran altitud en el sur de Perú que alberga a delincuentes violentos.

Fue arrestado nuevamente en 2024 en posesión de un artefacto explosivo y municiones, con evidencia que sugiere su participación en extorsiones y sicariato. Sin embargo, logró evadir la justicia una vez más huyendo a España.

Actualmente se encuentra bajo custodia a la espera de su extradición.